Vasco Rossi annuncia il tour 2026: doppia data a Bari il 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola

Una folla in visibilio e l’annuncio che tutti i fan attendevano:torna in tour nel. Durante il concerto di questa sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il rocker di Zocca ha svelato le prime date del nuovo tour, e tra queste c’è anche una, allo, in programma per il

Un ritorno attesissimo nel capoluogo pugliese, dove Vasco ha sempre trovato un’accoglienza calorosa e platee gremite. Anche questa volta si prevede il tutto esaurito, con migliaia di fan pronti a vivere due serate di pura energia, tra grandi classici e nuove sorprese.

Biglietti: tutte le informazioni

🎟 Anteprima esclusiva per gli iscritti al Blasco Fan Club : dalle ore 12:00 di lunedì 7 luglio 2025 su vascolive.vivaticket.it.

💳 Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard : dalle ore 12:00 di mercoledì 9 luglio , con ulteriori dettagli disponibili su www.priceless.com/music.

🌐 Vendita generale: a partire dalle ore 13:00 di venerdì 11 luglio 2025 su livenation.it.

Il tour 2026 si preannuncia come l’ennesima grande celebrazione dell’intramontabile carriera di Vasco Rossi, capace ancora una volta di accendere gli stadi e far cantare a squarciagola intere generazioni.

Blasco è tornato. Bari si prepara a due notti da rock.