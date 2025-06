Vaticano: il salentino Luigi Carbone neo direttore della Sanità

Papa Leone XIV ha nominato Direttore dell'Igiene e della Sanità del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano il Dott. Luigi Carbone, attuale Vice Direttore della medesima Direzione. Nato a Miggiano (Lecce), è stato il medico referente di Papa Francesco e ha seguito il compianto Pontefice dalle ultime fasi della sua malattia con il ricovero di 38 giorni al Gemelli, fino alla morte avvenuta in Casa Santa Marta il 21 aprile 2025. Il Dott. Luigi Carbone assumerà l'incarico a partire dal 1 agosto 2025 e subentrerà al Professor Andrea Arcangeli. Quest'ultimo, con il compimento dei 70 anni in questo mese, lascerà l'incarico per raggiunti limiti d'età.