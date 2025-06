Circolo Legambiente Eudaimonia Bari APS per una città più verde e sostenibile

Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città la presentazione ufficiale della brochure sul Piano di inverdimento urbano, realizzata dal Circolo Legambiente Eudaimonia Bari APS con il supporto di Coop Alleanza 3.0.

All’incontro hanno partecipato l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino, e la presidente di Area sociale vasta Puglia Nord di Coop Alleanza 3.0, Eliana Straziota. Roberto Antonacci, presidente del circolo Eudaimonia, ha illustrato i punti principali del Piano, che si ispira agli orientamenti della Commissione Europea e propone azioni concrete per aumentare la presenza di vegetazione urbana, migliorare la qualità dell’aria, tutelare la biodiversità e promuovere uno sviluppo sostenibile della città.

Tra le principali proposte, si evidenzia l’impegno politico a lungo termine che coinvolga i diversi uffici comunali e portatori di interesse, con la creazione di un team multidisciplinare, la definizione di indicatori in linea con le politiche ambientali europee e nazionali, e l’adozione di pratiche innovative per la gestione degli spazi pubblici.

«La cittadinanza desidera una città più verde e vivibile – ha commentato Antonacci –. Questa proposta vuole essere un punto di partenza per un dialogo costruttivo con l’amministrazione e tutti gli attori del territorio. Chiediamo che il Consiglio comunale metta all’ordine del giorno un atto di indirizzo per la realizzazione del Piano di inverdimento urbano, con le necessarie coperture finanziarie».

L’assessora Perlino ha ringraziato Legambiente per il contributo costante e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel mettere la sostenibilità ambientale al centro delle politiche cittadine. Ha sottolineato l’importanza di contrastare l’effetto isola di calore e ridurre le emissioni inquinanti, anche attraverso progetti di mobilità sostenibile. Tra le iniziative in corso, un censimento puntuale delle aree verdi e la realizzazione di grandi interventi finanziati con fondi PNRR, come Costa Sud e il Parco della Rinascita, che miglioreranno la vivibilità e la resilienza della città agli effetti del cambiamento climatico.

L’assessora ha inoltre annunciato la redazione di un Piano cittadino del verde, con il trasferimento delle deleghe dal settore Lavori Pubblici a quello Ambiente, a testimonianza della centralità della transizione ecologica nello sviluppo urbano.

Ha infine evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini: «Il verde è materia vivente, che richiede rispetto e impegno condiviso. Solo così si potrà garantire un cambiamento duraturo, supportato da un monitoraggio costante».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Coop Alleanza 3.0 e alle associazioni ambientaliste. È stato annunciato un incontro pubblico per il 5 giugno a Lama Balice, dove sarà presentato un nuovo disciplinare volto a semplificare donazioni e adozioni del verde, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini nel processo di inverdimento urbano.