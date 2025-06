Vaticano: Leone XIV ha accolto il Giro d'Italia

Dopo il saluto iniziale e durante il suo breve intervento, Leone XIV ha invitato i ciclisti a "curare tutto l'essere umano nell'insieme del corpo, della mente e dello spirito", e ha esortato gli stessi ad essere modello per i giovani di tutto il mondo. Prima del congedo dagli stessi, il Santo Padre ha ricevuto una Maglia Rosa in omaggio da Urbano Cairo (Amministratore delegato della RCS Group, Gruppo Editoriale della Gazzetta dello Sport che organizza il Giro d'Italia) e si è soffermato per un breve colloquio con i detentori delle maglie rosa, ciclamino, bianca e azzurra.





La presenza della carovana rosa in Città del Vaticano ha riservato un altro momento particolare con il passaggio davanti a Casa Marta per ricordare Papa Francesco. Al compianto Santo Padre, la Direzione del Giro aveva deciso di dedicargli questo transito lungo la Città del Vaticano dopo la sua morte, avvenuta presso questa sua residenza nella mattinata di lunedì 21 aprile 2025.

"Benvenuti in Vaticano, è un piacere salutare quest'ultima tappa del Giro d'Italia". E' con questa introduzione che, nel pomeriggio di domenica 1 giugno 2025, Leone XIV ha accolto in Piazza dei Protomartiri i corridori impegnati nella tappa di Roma che ha concluso l'edizione n.108 della corsa rosa.