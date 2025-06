Like a Zoo: la mostra personale di Davide Cocozza a Palazzo Martinelli per la Biennale MAESTRO

MONOPOLI - Dal 19 al 25 giugno 2025, Palazzo Martinelli a Monopoli ospita Like a Zoo, la mostra personale dell’artista pugliese Davide Cocozza, a cura di Velia Littera, all’interno della Biennale Internazionale di Arte e Cultura MAESTRO, giunta alla sua seconda edizione. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Monopoli, sarà inaugurata il 19 giugno alle ore 18:30.

Like a Zoo esplora il complesso rapporto tra l’essere umano e la natura attraverso un linguaggio pittorico potente e simbolico. Le opere di Cocozza mettono in luce le dinamiche di dominio, resistenza e coesistenza tra specie, facendo emergere con forza la responsabilità umana nella salvaguardia della biodiversità. Animali antropomorfi e figure totemiche popolano un vero e proprio “zoo emotivo”, in cui bellezza e ferita si fondono per scuotere la coscienza del pubblico.

Tra le opere più emblematiche spicca DĀWŪD, icona di un’infanzia segnata dalla Storia, con la sua corona di spine che trasmette dolore e interrogazione. Un altro quadro di forte impatto è Like a KO, dove una scimmia mette al tappeto un boscaiolo in una posa ispirata a Muhammad Ali, simbolo della natura che si ribella e implora di fermare la distruzione ambientale. Molte opere sono realizzate in biochar, materiale sostenibile e simbolico.

Accanto a questi lavori intensi, la mostra presenta anche immagini di giraffe coronate di luce, panda musicisti e uccelli tra sogno e rinascita, rappresentando un altro volto dello “zoo”: quello della speranza e della rinascita.

L’esposizione si inserisce nel più ampio tema della Biennale MAESTRO 2025, ESTinzione | SAVE, dedicato alla crisi ecologica e al bisogno di cura del nostro pianeta. Come dichiara lo stesso artista:

“Ogni creatura che dipingo è un frammento del nostro specchio. Le spine che porto nei miei quadri sono quelle che ci separano, le ali, quelle che ci possono ancora salvare.”

Informazioni utili:

Dove: Palazzo Martinelli, Via Orazio Comes 26, Monopoli (BA)

Quando: 19 – 25 giugno 2025

Orari: 10:00–14:00 | 16:00–23:00

Ingresso: libero

Patrocinio: Comune di Monopoli

Curatela: Velia Littera

Collaborazioni: Galleria Pavart Roma, LAV Bari, Greenpeace Bari e altri partner

Per info sull’artista:

Galleria Pavart – info@pavart.it | +39 06 58303356 | IG @pavartroma

www.davidecocozza.it | IG @cocozzadavide

Per info sulla Biennale MAESTRO:

maestrobiennale25@libero.it | IG @maestrobiennaledimonopoli | @maestrobiennale25