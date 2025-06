Vaticano: Leone XIV ha ricevuto Sergio Mattarella

Nell'incontro con il Santo Padre, accompagnato da sua figlia Laura, dal Segretario della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti e dal Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo dello Stato ha affrontato alcune tematiche di carattere sociale con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese. E' quanto riferito dalla Santa Sede che informa anche sullo scambio di doni tra Prevost e Mattarella.





Il Papa ha donato al Presidente della Repubblica il Messaggio per la Pace del 2025 di Bergoglio e Sergio Mattarella ha contraccambiato, donando a Leone XIV due volumi del Cinquecento, tra i quali uno sulla vita di Sant'Agostino. E' stato il primo incontro ufficiale, dopo quello avvenuto in meno di un mese dalla Messa d'inizio Pontificato, quando tra i due ci fu un breve saluto nella Basilica di San Pietro.

Papa Leone XIV ha ricevuto alle 8.45 di venerdì 6 giugno 2025 in udienza, presso il Palazzo Apostolico in Vaticano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha successivamente incontrato il Segretario di Stato Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin per un bilaterale in cui è stato espresso un reciproco compiacimento per le relazioni bilaterali esistenti tra Italia e Santa Sede, e soffermandosi su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente.