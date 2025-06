Roland Garros, Alcaraz in finale: Musetti si ritira per infortunio alla coscia

PARIGI – Termina in anticipo e con tanta amarezza la splendida corsa di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il tennista italiano è stato costretto al ritiro durante la prima semifinale del torneo parigino, a causa di un problema fisico alla coscia sinistra. Carlos Alcaraz approfitta della situazione e vola in finale per il secondo anno consecutivo, dove attenderà il vincitore dell’altra semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Il punteggio finale, fotografato al momento dell’interruzione, recita: 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 in favore dello spagnolo. Dopo aver vinto un equilibratissimo secondo set al tie-break, Alcaraz ha preso il pieno controllo del match, approfittando delle crescenti difficoltà fisiche del suo avversario.

Musetti era partito molto bene, conquistando il primo set 6-4 con un tennis brillante e vario, mostrando la qualità che lo ha portato fino alla sua prima semifinale Slam in carriera. Ma già durante il secondo set, e ancor più nel terzo, l’azzurro ha iniziato a mostrare segni di sofferenza, chiamando un medical time-out per farsi massaggiare la coscia sinistra. Nessuna fasciatura, ma il dolore è apparso evidente.

Il terzo set è stato un monologo Alcaraz: un 6-0 in soli 23 minuti, durante il quale Musetti è apparso bloccato nei movimenti, incapace di reagire. Il fisioterapista è intervenuto di nuovo, ma il dolore non ha dato tregua. Dopo appena due game nel quarto set, sotto 2-0, Musetti ha deciso di ritirarsi tra gli applausi del pubblico del Philippe Chatrier.

La notte della pasta

Curioso retroscena rivelato nei giorni scorsi: dopo la sua maratona vittoriosa nei quarti contro Holger Rune, Musetti avrebbe cucinato e mangiato pasta alle 2 di notte nel suo alloggio a Parigi, in uno dei momenti più rilassanti e simbolici del suo torneo. Una parentesi di leggerezza e italianità, che ora lascia spazio all’amarezza di un sogno interrotto.

Alcaraz in finale: attende Sinner o Djokovic

Carlos Alcaraz, che a soli 22 anni è già alla sua seconda finale consecutiva al Roland Garros, avrà ora il compito di difendere il titolo vinto nel 2024. Il suo avversario uscirà dallo scontro tra Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e Novak Djokovic, alla ricerca dell’ennesimo trionfo parigino.