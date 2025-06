Vecchi e nuovi orizzonti musicali: il giovane talento Vito Saulle in recital pianistico a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

TRANI - Una serata all'insegna della grande musica classica attende gli appassionati venerdìa Palazzo delle Arti Beltrani, nell'elegante cornice del Salone Beltrani. Per la sezione "Eccellenze", il prestigioso museo ospiterà il recital pianistico "Vecchi e nuovi orizzonti musicali", che vedrà protagonista il giovane talento

Dalle ore 19:00, nell'ambito di "Musica a Corte", la giovane promessa del pianoforte eseguirà un programma che abbraccia epoche e stili differenti, promettendo emozioni intense in cui le note di grandi maestri come J. S. Bach, F. Chopin, L. V. Beethoven, S. Prokofiev e A. Ginastera risuoneranno potenti, intrecciando emozione e virtuosismo.

L'appuntamento con le "Eccellenze", nato per celebrare i giovani talenti e la bellezza della musica classica, è organizzato a cura di Delle Arti ODV ETS, in collaborazione con due delle istituzioni musicali più rappresentative della Puglia: il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e il Conservatorio Nino Rota di Monopoli. L'iniziativa prosegue per regalare momenti indimenticabili a tutti gli appassionati, in un'atmosfera raffinata e suggestiva.

Vito Saulle ha iniziato a suonare il pianoforte da piccolissimo. Attualmente frequenta il terzo anno accademico AFAM presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari ed è iscritto al quinto anno del Liceo Artistico Pino Pascali di Bari. Il suo talento è stato riconosciuto sin dai primi anni di studio, portandolo a ottenere numerosi premi nazionali e internazionali. Ha vinto prestigiosi concorsi pianistici, tra cui il 29th Roma International Piano Competition e il 3rd International Piano Competition in Slovenia, ricevendo anche riconoscimenti speciali per la sua brillantezza interpretativa. Ha partecipato a masterclass con grandi maestri come Pierluigi Camicia, Alfonso Alberti e Nikita Fitenko, esibendosi in luoghi iconici come il Conservatorio Piccinni di Bari, il Teatro Sant’Antonio di Marina di Pietrasanta e il Teatro di Marcello di Roma, in occasione del “Festival Musicale delle Nazioni”. Oltre a distinguersi come solista, ha condiviso il palco con orchestre prestigiose e ha partecipato a eventi culturali e festival di livello internazionale, come a Salonicco (Grecia) e a León (Spagna), arricchendo ogni esecuzione con la sua raffinata sensibilità musicale.

Il recital di Vito Saulle rappresenta un'occasione unica per lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la potenza espressiva del pianoforte può evocare, immergendosi in un'atmosfera coinvolgente che un giovane talento saprà suscitare. L'appuntamento al Salone Beltrani attende gli appassionati della grande musica.

Ancora sei gli appuntamenti con le “Eccellenze”, tutti alle ore 19.00, nelle date del 13 e 20 giugno e del 4, 11, 18 e 25 luglio. I biglietti per il concerto “Vecchi e nuovi orizzonti musicali” sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-vecchi-e-nuovi-orizzonti-musicali/263776 .

La biglietteria offre poltrone numerate a 10,00 euro (8,00 euro per i soci partner), acquistabili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, dal martedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il biglietto include l'ingresso al concerto e la visita al Museo nella giornata del concerto (dalle ore 10,00 fino all'inizio del concerto alle ore 19,00).

Per venire incontro alle sempre maggiori richieste di turisti e pubblico locale, la data per la sottoscrizione degli abbonamenti per fruire del cartellone 2025 si protrae fino a domenica 15 giugno con varie possibilità: abbonamento socio "Gold" a 400,00 euro a persona con poltrona riservata e ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l'anno fino al 31 dicembre 2025; abbonamento "Musica a Corte" (11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona con posto riservato; abbonamento "Teatro" (5 spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona con posto riservato. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti per i singoli eventi, oltre al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 .

Una novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di WhatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025.

Info Palazzo delle Arti Beltrani: tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it