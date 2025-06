Vernissage al Museo Nicolaiano: “San Nicola tra Sacro e Moderno” apre il 20 giugno a Bari

BARI - Un dialogo tra spiritualità e arte contemporanea prenderà vita a, venerdì, alle ore, con ildella mostra “San Nicola tra Sacro e Moderno”, allestita negli spazi delin

Promossa e organizzata dall’Accademia Cittadella Nicolaiana, l’esposizione sarà visitabile fino al 20 luglio e propone un originale percorso visivo che intreccia la tradizione cristiana con l’espressione artistica contemporanea. Protagonisti del progetto sono Nathaly Caldonazzo e Croce Taravella, due artisti chiamati a reinterpretare attraverso la loro sensibilità la figura di San Nicola, vescovo di Myra e icona universale della fede e del dialogo tra i popoli.

Le opere in mostra, distribuite lungo un itinerario immersivo, offrono al pubblico l’occasione di riflettere sulla dimensione interiore dell’immagine sacra, tra simbologie, interrogativi e nuove prospettive spirituali. L’intento è quello di “imparare a guardare” oltre l’apparenza, alla ricerca di un senso che unisca arte, fede e umanità.

In una stagione estiva in cui Bari si conferma meta di turismo culturale e religioso, la mostra si propone come ponte tra culture, nel segno di San Nicola, santo venerato in Oriente e Occidente, e simbolo di incontro tra mondi.

“San Nicola tra Sacro e Moderno” si inserisce così nel panorama degli eventi culturali estivi che arricchiscono la città, valorizzando il suo ruolo di crocevia tra spiritualità, arte e Mediterraneo.