DRIFFest 2025, al via il Festival di Cinema&Letteratura: bellezza, memoria e cambiamento nei racconti della prima settimana

BARI – Ritorna il, giunto alla sua, con una programmazione ricca di storie che attraversano le vite, la memoria e il desiderio di cambiamento. Il, sotto la direzione artistica di, si svolgerà dalcon 21 appuntamenti dislocati tra, oltre a tre incontri nelle carceri di

17 giugno – “Del Racconto, la Bellezza”

La rassegna si apre domani, martedì 17 giugno alle 19.30 in Largo Vito Maurogiovanni a Bari, con una serata intitolata “Del Racconto, la Bellezza”, che intreccia letteratura, cinema e umanità. Protagonista la scrittrice Chiara Gily, con il suo romanzo Aspettami al caffè Napoli (Mondadori), presentato insieme alla giornalista Alessia De Pascale. Un inno alla sorellanza e alle seconde opportunità, ambientato tra le atmosfere vivide di una Napoli che resiste, sogna e rinasce.

A seguire, la proiezione di Criature di Cécile Allegra, che sarà presente insieme all’attrice Marianna Fontana. Il film è ispirato alla vera esperienza educativa di Giovanni Savino, fondatore del “Tappeto di Iqbal”, e racconta la storia di un educatore di strada che combatte la dispersione scolastica a Napoli con strumenti inaspettati: il circo, i trampoli e la letteratura. La serata sarà arricchita dagli interventi del prof. Felice Francesco Carabellese, esperto di Psicopatologia Forense, e della psicologa Lia Parente.

18 giugno – “Del Racconto, l’Immaginazione (Antifascista)”

Mercoledì 18 giugno, alle 19.30 nella corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, si esplorerà il legame tra Storia e immaginazione. Al centro della serata il romanzo Anatomia della battaglia di Giacomo Sartori (Terrarossa), in dialogo con Anna Cantatore, una riflessione lucida sulle eredità familiari e ideologiche lasciate dal Ventennio fascista.

Seguirà la proiezione del film Ho visto un re di Giorgia Farina, che sarà ospite della serata con l’attore Gabriel Gougsa. Il film, tratto da una storia vera, racconta la vicenda surreale di un Ras etiope tenuto prigioniero in una voliera durante il fascismo, vista attraverso lo sguardo ingenuo e immaginifico di un bambino. Una narrazione sospesa tra realtà e fiaba, per riflettere su identità, potere e umanità.

20 giugno – “Del Racconto, il Cambiamento”

Venerdì 20 giugno, per la prima volta il Festival arriva a Rutigliano, in piazza Colamussi, alle 19.30, con una serata dedicata al tema del cambiamento e delle identità in evoluzione. In collaborazione con il Centro Disforia di Genere di Bari, l’incontro sarà aperto dalla psichiatra Elisabetta Lavorato. Lo scrittore Yari Selvetella presenterà il suo romanzo La mezz’ora della verità (Mondadori), una satira distopica su un'app capace di smascherare ogni menzogna, commentata con la docente Maila Cavaliere.

In chiusura, la proiezione di Emilia Perez di Jacques Audiard, Premio della Giuria a Cannes 2024 e film-rivelazione dell’anno, che racconta con il linguaggio del musical la trasformazione di un narcotrafficante in una donna, Emilia, in un’epopea intima, potente e sorprendente. Il film è interpretato da un cast stellare guidato da Karla Sofía Gascón e Zoe Saldaña.

Un festival che abbraccia i margini

Il DRIFFest è l’unico festival pugliese che ogni anno organizza appuntamenti anche all’interno delle carceri di Trani e Turi, confermando la sua vocazione a raggiungere i margini della società con cinema, cultura e diritti.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, il festival è sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission, dai Comuni ospitanti, dall’Ufficio del Garante dei diritti delle persone detenute, dall’Ordine degli Avvocati di Bari e da numerose associazioni e fondazioni culturali.

Tutti gli incontri iniziano alle 19.30 e sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

📞 Info: 328/4071538 – 🌐 www.ibambiniditruffaut.com