“Vignaioli in tour”: vino naturale, musica e cultura in tre serate verso la quinta edizione di Vignaioli in Masseria

BARI - Tre tappe tra vino artigianale, buon cibo e musica a ingresso gratuito: prende il via, ilche anticipa la quinta edizione di, in programma ilnegli spazi unici della. Un assaggio della grande festa del vino naturale, con degustazioni, incontri e momenti culturali in location suggestive e conviviali della Puglia.

Prima tappa: 5 giugno al ristorante U’Kor di Bari

Si parte domani, 5 giugno alle 20.00, a Bari, negli spazi del ristorante U’Kor, guidato da Haneul “Hannetta” Lee, appassionata di vino naturale e anima creativa dietro a una cucina che unisce Corea del Sud e tradizione barese. Tra le sue specialità più apprezzate: la focaccia al kimchi, simbolo perfetto del dialogo tra culture che anima anche questo tour.

In degustazione i vini di Staffelter Hof, una delle cantine più antiche e sperimentali della Mosella, condotta da Jan Mathias Klein. Vini naturali, senza solfiti aggiunti, tra cui Riesling classici e blend innovativi, accompagneranno la serata, arricchita da un DJ set a cura di Vins, eclettico selezionatore di vinili legato alla music scene di Berlino.

Seconda tappa: 12 giugno ad Acquasanta, Ostuni

Il tour prosegue giovedì 12 giugno a Ostuni da Acquasanta, per un’altra serata all’insegna dei sapori autentici e delle etichette indipendenti. Protagonisti della degustazione i vini di Sieman, realtà veneta che coltiva nel pieno rispetto della biodiversità. In consolle JDND, con un DJ set che promette vibrazioni sonore in equilibrio tra elettronica e atmosfere mediterranee.

Terza tappa: 19 giugno a Rosso Granato, Monopoli

Ultima tappa prima del festival, il 19 giugno a Monopoli, da Rosso Granato, dove saranno protagonisti i vini dell’azienda Vino e le Rose, cantina toscana che unisce ricerca, espressività e attenzione al territorio. A chiudere in bellezza, il DJ set di Superluì, tra funk, soul e groove elettronici per un’atmosfera calda e coinvolgente.

Verso Vignaioli in Masseria

Il tour anticipa la grande festa del vino naturale che si terrà il 29 e 30 giugno alla Masseria Spina di Monopoli, con oltre 30 cantine artigianali dall’Italia e dal mondo, centinaia di etichette in degustazione, laboratori, incontri con i vignaioli, tour guidati tra ulivi secolari e antichi frantoi, e naturalmente ottimo cibo, musica e convivialità.

📌 Ingresso libero | Consumazioni a pagamento

Un viaggio nel cuore del vino naturale, tra saperi antichi e nuove energie, che mette in rete territori, produttori e appassionati, brindando alla bellezza della condivisione.