Porto Rubino 2025: il festival del mare e della musica torna con una nuova, emozionante edizione

ph_Ilenia Tesoro

MONOPOLI - La Puglia si prepara ad accogliere la, il suggestivo festival itinerante ideato dal cantautore, che dalfarà tappa in alcuni dei porti più incantevoli della regione, da nord a sud. Un appuntamento ormai iconico dell’estate italiana, capace di fonderein un’esperienza unica e immersiva.

Quattro tappe tra musica e poesia del mare

Anche quest’anno Porto Rubino si propone come crocevia di generazioni, stili e linguaggi artistici, con un cast che unisce il meglio del cantautorato italiano, voci emergenti e sonorità che spaziano dal pop alla sperimentazione.

Il viaggio inizierà il 10 luglio a Peschici, dove, sotto il cielo del Gargano, si alterneranno sul palco Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi. L’apertura sarà affidata al duo RaestaVinvE, per una serata tra poesia e ritmo che promette grande suggestione.

Il festival si sposterà poi il 14 luglio nel Porto Vecchio di Monopoli, per una serata all’insegna dell’energia e del ballo. Dopo l’opening di Gaia Rollo, il palco sarà infiammato da Levante, La Rappresentante di Lista, Coca Puma, Bassolino, Il Mago del Gelato e Lamante, in un turbinio di luci, suoni e atmosfera festosa sotto le stelle.

Il 18 luglio sarà invece il momento della riflessione e della bellezza con un evento gratuito all’alba a Polignano a Mare, luogo simbolico in cui Porto Rubino è nato. In riva a Cala Paura, Mille, Avion Travel e Renzo Rubino emozioneranno il pubblico insieme all’opening act di Prudente, in un intreccio di musica e parole sospeso tra cielo e mare.

Gran finale il 19 luglio a Otranto con “Da Lucio al Mare”, un omaggio speciale a Lucio Dalla, maestro e poeta del mare. Sul palco si alterneranno Ermal Meta, Chiara Galiazzo, Aiello, Dimartino e Riccardo Sinigallia, preceduti dall’apertura di Sofia Rollo, per una serata di ricordi, omaggi e nuova ispirazione.

ph_Ilenia Tesoro

Un festival tra i più amati d’Italia

Nato come esperimento artistico e divenuto in pochi anni un gioiello tra i festival estivi italiani, Porto Rubino ha saputo crescere ed evolversi senza mai perdere la propria anima. Negli anni ha ospitato artisti come Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Brunori Sas, Vinicio Capossela, Benjamin Clementine, Madame, Mahmood, e molti altri.

Nel 2021 il festival è stato protagonista di un docufilm presentato al Festival del Cinema di Roma, mentre nel 2022 è approdato in televisione con uno speciale su Rai 2, confermando la sua carica evocativa anche sul piccolo schermo.

Biglietti e info

I biglietti per le tappe di Porto Rubino 2025 sono già disponibili in prevendita su Vivaticket.com. Come ogni anno, la direzione artistica ha curato ogni dettaglio per garantire sostenibilità, inclusività e rispetto per il territorio, grazie anche alla collaborazione con Worldwise, Regione Puglia, Puglia Culture, SIAE e lo sponsor principale San Marzano Vini.

Porto Rubino non è solo un festival: è un’esperienza da vivere con tutti i sensi, dove la musica incontra il mare e le emozioni diventano onde.