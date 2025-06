Putignano si prepara a una settimana di grande sport: arriva il Trofeo delle Regioni e la Mitropa Cup

PUTIGNANO – La città di Putignano si prepara ad accogliere una settimana all’insegna dello sport, dal 24 al 29 giugno, con due importanti eventi in programma: la prima fase delle semifinali del Trofeo dell’AeQuilibrium Cup di pallavolo e, il 27 giugno, l’arrivo della storica Mitropa Cup nella Casa Comunale.

Il Palazzetto dello Sport di Putignano sarà uno degli impianti scelti dalla Federazione Italiana Pallavolo - Puglia per ospitare questa competizione giovanile di rilievo nazionale. Insieme a Putignano, anche i Comuni di Fasano, Monopoli, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Alberobello, Turi e Mola di Bari faranno da cornice a un torneo che vedrà sfidarsi 42 squadre provenienti da tutta Italia: il torneo maschile under 16 e quello femminile under 15.

Le migliori rappresentative regionali, composte dai giovani atleti più promettenti, si contenderanno la vittoria nella prima fase delle semifinali proprio sul campo di Putignano. Un appuntamento di grande importanza che richiamerà in città oltre 1.000 partecipanti tra giocatori, ufficiali di gara, tecnici, accompagnatori, tifosi ed esperti del settore.

Grazie a un accordo tra il Comune e la Fondazione Carnevale di Putignano, i partecipanti al torneo potranno inoltre usufruire di sconti per visitare le famose botteghe del Carnevale, contribuendo così a favorire la crescita turistica della città.

Il 27 giugno, la settimana sportiva di Putignano vedrà un momento di grande rilievo con la Mitropa Cup, storica coppa calcistica che il Bari vinse 35 anni fa, il 21 maggio 1990. La coppa, che da anni non è più in competizione ufficiale, sarà esposta nel chiostro della Casa Comunale, regalando un’importante occasione per celebrare lo sport in tutte le sue forme, dal volley al calcio.

Nel pomeriggio di venerdì 27, infatti, sarà organizzata una tavola rotonda con protagonisti i rappresentanti del calcio locale e l’amministrazione comunale per discutere del passato, presente e futuro dello sport a Putignano.

Il sindaco Michele Vinella commenta con entusiasmo:

“Putignano ha un potenziale sportivo davvero importante e lo sta dimostrando senza sosta in queste settimane. Avere il Torneo delle Regioni qui significa far conoscere la nostra città a tanti protagonisti di questo evento, ma anche stimolare il nostro tessuto sportivo con competizioni di alto livello che solitamente si disputano lontano da noi.

Venerdì 27, con la Mitropa Cup e la tavola rotonda, avremo l’occasione di confrontarci con le associazioni calcistiche locali sull’importanza dello sport per la nostra comunità. Come amministrazione, siamo fermamente convinti che Putignano abbia un’anima sportiva con grandissimo potenziale, e continueremo a impegnarci per valorizzarla al meglio.”

Una settimana di sport e passione che si annuncia ricca di emozioni per Putignano, pronta a confermare la sua vocazione come città dinamica e attenta allo sviluppo delle attività sportive giovanili e non solo.