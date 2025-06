WTA 250 Hertogenbosch: Elisabetta Cocciaretto in semifinale, battuta l’olandese Lamens

Splendida prova dinei quarti di finale del. L’azzurra si è imposta con il punteggio disull’olandese, conquistando così l’accesso alladel torneo.

Nel primo set, la marchigiana ha dominato grazie a un servizio molto preciso e a un gioco solido da fondo campo, lasciando pochi margini di manovra all’avversaria. Il set si è chiuso con un netto 6-2 in favore dell’italiana.

Nel secondo parziale, l’equilibrio ha regnato fino al 6-6, con entrambe le giocatrici molto solide nei rispettivi turni di battuta. Si è reso quindi necessario il tie-break, dove Cocciaretto ha fatto la differenza con il suo rovescio incisivo e colpi rapidi da fondo campo, imponendosi e chiudendo la sfida in due set.

Le altre semifinaliste

Nel frattempo, sono stati definiti gli altri match dei quarti di finale:

La belga Elise Mertens ha superato con autorità la cinese Yue Yuan per 6-0 6-4 , confermandosi tra le favorite per il titolo.

La rumena Elena Gabriela Ruse ha eliminato la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 6-2 6-4 , grazie a un tennis aggressivo e continuo.

La russa Ekaterina Alexandrova, infine, ha vinto il derby russo contro Veronika Kudermetova al termine di una battaglia di oltre due ore: 5-7 6-4 6-2 il risultato finale.

In corsa per il titolo

Con questa vittoria, Elisabetta Cocciaretto continua il suo ottimo momento di forma e conferma le sue ambizioni su una superficie, l’erba, non semplice da interpretare. In semifinale troverà una tra Mertens, Ruse o Alexandrova, in quello che si preannuncia come un weekend di grande tennis a Hertogenbosch.