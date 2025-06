Il Lecce punta sul talento argentino Julian Vignolo: trattativa in arrivo con il Racing di Córdoba

Ilguarda all’Argentina per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione di. Nel mirino della dirigenza salentina c’è, giovane attaccante argentino classe, attualmente in forza al

Il calciatore, 18 anni, ha disputato 16 partite nella scorsa stagione nella seconda divisione argentina, mettendo a segno 3 reti. Cresciuto nel vivaio del Racing Córdoba, ha già mostrato interessanti qualità tecniche e un buon potenziale di crescita, attirando l’attenzione di vari club, italiani e non.

Trattativa in fase preliminare

Secondo quanto trapela, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sarebbero pronti a intavolare una trattativa con i dirigenti del club argentino per cercare di assicurarsi il giovane talento.

Il costo del cartellino si aggira intorno a 1,2 milioni di dollari (oltre 1 milione di euro), cifra che il Lecce sarebbe disposto a valutare nell’ottica di un investimento a medio-lungo termine.

Concorrenza italiana e sudamericana

Per arrivare a Vignolo, il Lecce dovrà però battere la concorrenza di altre squadre. In Serie A, anche Sassuolo e Pisa avrebbero mostrato interesse per l’attaccante, mentre in Argentina è forte il pressing del Racing Club di Avellaneda, storica società della massima serie.

Obiettivo salvezza, ma con ambizione

Se l’operazione dovesse andare in porto, Vignolo potrebbe rappresentare un importante rinforzo per l’attacco giallorosso. Un profilo giovane, ma con margini di crescita interessanti, perfettamente in linea con la filosofia di scouting e valorizzazione dei talenti promossa da Corvino.

L’obiettivo del Lecce per la stagione 2025/26 sarà, ancora una volta, la salvezza, ma puntando a costruire una squadra competitiva e dinamica, capace di sorprendere e valorizzare i suoi giovani, come già fatto in passato.