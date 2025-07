A Bari due giornate di screening sanitari gratuiti nel campo rom di Japigia

BARI - Nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione della salute pubblica programmate dal Polo socio-sanitario di prossimità, nelle giornate di venerdì 11 e lunedì 14 luglio l’équipe del servizio comunale effettuerà degli screening sanitari gratuiti in favore delle persone residenti nel campo Rom Santa Teresa a Japigia.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dal Polo socio-sanitario di prossimità in collaborazione con Medici con L’Africa CUAMM Bari, Fondazione Giovanni Paolo II, cooperativa sociale Mama Happy, cooperativa sociale CAPS e Università degli Studi di Bari.

“Lo Sportello socio-sanitario di prossimità è nato per offrire risposte integrate ai bisogni sociali e sanitari delle persone più fragili - commenta l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella - anche con l’obiettivo di riuscire a intercettarle sull’intero territorio comunale. Gli appuntamenti in programma nel campo rom di Japigia rispondono a questa logica: al fitto programma delle attività nella sede di via re David si aggiungono alcune uscite mirate a raggiungere situazioni in cui la marginalità sociale può contribuire a causare rischi per la salute. I medici e gli operatori dell’equipe sottoporranno a esami sanitari gratuiti adulti e minori che vivono nel campo, riservando un’attenzione speciale ai più piccoli, cui è interamente dedicato l’appuntamento di lunedì, anche con l’aiuto di mediatori culturali in servizio presso il Polo.

Favorire l’accesso libero e gratuito alla prevenzione e alle cure è un impegno che questa amministrazione ritiene prioritario, specie in questo periodo, in cui, complice l’aumento delle povertà, molte persone rinunciano a sottoporsi alle cure necessarie”.

Di seguito il programma dei due appuntamenti:

Venerdì 11 luglio

dalle ore 9 alle 13

Screening dermatologici per adulti e minori

Saranno presenti un assistente sociale del Polo socio-sanitario, due medici CUAMM specialisti in dermatologia e medicina di comunità, una psicologa della cooperativa sociale CAPS e operatori della Fondazione Giovanni Paolo II.





Lunedì 14 luglio

dalle ore 15 alle 19

Visite pediatriche

Saranno presenti un assistente sociale del Polo socio-sanitario, un medico CUAMM di medicina generale, uno specializzando in pediatria dell’Università di Bari, una psicologa della cooperativa CAPS e operatori della Fondazione Giovanni Paolo II. L’assessora Elisabetta Vaccarella raggiungerà l’equipe intorno alle ore 16.

Il Polo socio-sanitario di prossimità è un servizio finanziato dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari nell’ambito dell’avviso pubblico “Azioni di contrasto alla grave marginalità adulta” e gestito dall’organizzazione no profit Psicologi per i Popoli Bari e BAT in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm Bari.

La cooperazione tra gli enti ha fatto sì che si istituisse il primo sportello cittadino di orientamento e consulenza sociosanitaria, a beneficio di persone e nuclei familiari in condizione di difficoltà, stranieri e persone senza dimora, che necessitino di orientamento ai servizi.





Per ulteriori informazioni: info@polosociosanitario.it