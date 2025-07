A Bari l’aperitivo ecologico per ripulire la spiaggia da mozziconi e microrifiuti

BARI - Giovedì 31 luglio, alle 18, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a Bari, si terrà il primo aperitivo ecologico aperto a tutti, al termine di una raccolta di mozziconi di sigarette e microrifiuti promossa dall’associazione PlasticFree Puglia e supportata dalle realtà locali BarProject Academy e The Raw Bus.L’evento, che arriva dopo il primo tour di clean-up in diversi quartieri della città, è l’inizio di una serie di appuntamenti (tre in totale) pensati per condividere un momento di riflessione e cittadinanza attiva, non tralasciando il divertimento. Tutti i volontari si raduneranno al truck di BarProjet e procederanno con l’attività di raccolta dei rifiuti. Al termine ci si ritroverà nuovamente al punto di partenza per condividere un momento di convivialità.L’intento di questo appuntamento, della durata di circa due ore e che unirà la passione per la cura del territorio e il bello di stare insieme, è quello di sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale causato dalle cicche di sigaretta (e non solo), che possono impiegare sino a 10 anni per degradarsi e possono rilasciare sostanze tossiche dannose per la fauna marina.“Puntiamo a creare buone pratiche – ha spiegato Claudio Lepore founder di Bar Project – mantenendo pulita la spiaggia di Pane e Pomodoro dove siamo presenti con il nostro truck. All’interno dell’area, inoltre affiggeremo dei cartelli per promuovere un’iniziativa speciale: offriremo un drink a chi ci porterà un bicchiere pieno di mozziconi di cicche”.A precedere la raccolta ci sarà il talk “La spiaggia non è un posacenere”, durante il quale si parlerà di quanti danni provocano all’ambiente e alla nostra salute i mozziconi di sigaretta, e ci si interrogherà su quanto sia importante smaltirli correttamente ma, soprattutto, su quanto può essere pericoloso un rifiuto di dimensioni così piccole. Questa riflessione pubblica sarà interattiva, con uno spazio dedicato alle domande del pubblico e alle testimonianze dei volontari, ma saranno anche forniti dati e risultati delle precedenti campagne di raccolta che negli anni passati hanno coinvolto migliaia di cittadini. L’incontro si svolgerà sulla spiaggia, proprio dove il problema dei mozziconi è più evidente e impattante, per rafforzare il messaggio e stimolare un cambiamento concreto.I mozziconi di sigaretta sono infatti tra i rifiuti più inquinanti presenti sulle spiagge e nei mari: oltre a contenere più di 4mila sostanze chimiche tossiche tra cui nicotina, catrame, piombo, arsenico e ammoniaca, uno solo di essi può inquinare sino a 500 litri di acqua, danneggiando gravemente sia la fauna che la flora marina. Si pensi che circa il 40% dei rifiuti raccolti sulle spiagge del Mediterraneo sono mozziconi.La partecipazione alla raccolta è libera, previa registrazione al link (valido anche come copertura assicurativa) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12321/31-lug-bari: 366250901118.00