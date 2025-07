Trepuzzi, aggredisce la compagna: 32enne arrestato e posto ai domiciliari

TREPUZZI – Un uomo di, residente a Trepuzzi, è statoe posto aglicon l’accusa diai danni della compagna, una donna di 30 anni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, al culmine di un diverbio scoppiato per motivi futili. Il 32enne avrebbe colpito la donna con calci e pugni, provocandole lesioni multiple. La vittima è riuscita a fuggire e ha raggiunto la zona di Torre Rinalda, dove ha lanciato l’allarme contattando il 112.

All’arrivo degli agenti, la donna è apparsa in stato di forte agitazione, con ferite visibili alle mani e a un piede. È stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove le sono state riscontrate fratture.

In ospedale ha deciso di sporgere denuncia, raccontando che l’episodio di violenza non era il primo: in passato, l’uomo l’avrebbe già aggredita fisicamente, ma per paura non aveva mai denunciato né richiesto assistenza medica.

L’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’intero quadro delle violenze subite dalla donna.