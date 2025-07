Al via la nuova edizione di ''Bari Leggera''

BARI - Dieci spettacoli teatrali, nove compagnie coinvolte, prime nazionali e regionali, la musica e il teatro, da San Nicola ad Abramo, passando per Paolo Poli ed Edipo, con ospiti del calibro di Pino Strabioli, Ivan Talarico, Stefano Sabelli. Il teatro di narrazione è il grande protagonista della rassegna Bari Leggera, presentata dalla Compagnia Malalingua, all’interno del cartellone de Le due Bari, con la direzione artistica di Marco Grossi, in programma da martedì 8 luglio al 27 settembre (il laboratorio in 11 incontri “Bari Narrata” ha già avuto inizio il 3 luglio), con una coda di due eventi anche nel mese di settembre.

Un progetto che punta a valorizzare il dialogo tra teatro e musica, sulla scia del successo della prima edizione nell’estate 2024, con suggestive incursioni nel mondo della performance itinerante e della mindfulness, restando ben ancorati al racconto delle storie e delle tradizioni della città di Bari, narrate in modo anticonvenzionale e divertente. “Il tema guida di questa edizione - spiega il direttore artistico Marco Grossi - sarà l'Incontro, tra generi artistici, espressivi e figurativi, ma anche incontro tra popoli, culture, religioni e pensieri diversi. A suggellare questa tematica dalle infinite e imprevedibili declinazioni, vi saranno due eventi che renderanno omaggio alla figura che più di ogni altra è amata, rispettata e venerata a Bari, esempio pulsante di incontro virtuoso tra Oriente e Occidente, tra pellegrini di ogni parte del mondo: San Nicola da Bari”.

Un importante supporto arriva da sei associazioni che operano in città nel settore dell’inclusione sociale, della promozione culturale e del territorio, coinvolte nella programmazione di Bari Leggera, che toccherà 9 delle zone bersaglio individuate dal bando Le due Bari, ossia molte delle periferie del capoluogo, in particolare i quartieri San Paolo, Marconi, Japigia, Carbonara, Stanic, San Pasquale, Libertà.





PROGRAMMA

Si parte, martedì 8 luglio alle 21 al Teatro Kismet, con l’omaggio a un grande del teatro italiano: Paolo Poli. “Sempre fiori mai un fioraio!” della Compagnia Alt Academy con Pino Strabioli è il commosso tributo del regista, attore e conduttore televisivo a Paolo Poli, uno dei più grandi interpreti e innovatori del palcoscenico nostrano. Un genio che ha attraversato il novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. Con l’accompagnamento di Marcello Fiorini alla fisarmonica, si snoda il racconto di un’esistenza all’insegna dell’arte e della libertà, frutto di una serie di incontri a pranzo tra Poli e Strabioli, nello stesso ristorante, alla stessa ora, nell’arco di due anni.





Chi è veramente l’autore di un’opera? È la domanda a cui, invece, cercherà di dare una risposta con ironia surreale e dolceamara il cantautore e teatrante, Ivan Talarico, autore e interprete de “La cantautrice fantasma”, in scena mercoledì 16 luglio, alle 21, nell’auditorium di Officina degli Esordi. Attraverso la biografia della cantautrice A. F., passando per numerosi plagi musicali e figure come i Beatles, Jorge Luis Borges, Shakespeare, si cerca una risposta che in realtà forse non c’è. Una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo.





Un titolo storico della Compagnia Malalingua andrà in scena venerdì 11 luglio, alle 21, al Teatro Abeliano. “Edipostanco” di e con Marco Grossi, rappresentato con grande successo in Puglia e, anche in lingua francese, al Festival Avignon Off, nasce dall'incontro tra due generi teatrali agli antipodi: la tragedia classica e la commedia dell'arte. Grossi lo riporta in scena in una veste completamente nuova, ironica, sorprendente, esplorando tante diverse tecniche di teatro di narrazione, dal cunto siciliano alla tammurriata partenopea, fino ad arrivare al sonetto stilnovista.

Venerdì 18 luglio, alle 21, in prima regionale, Bari Leggera porterà alla Casa di Pulcinella, “Figli di Abramo un patriarca, due figli, tre fedi e un attore” di Svein Tindberg. Produzione della Compagnia Teatro del Loto diretta da Stefano Sabelli che ha adattato, e interpreta, in esclusiva per l'Italia l’originale norvegese (“Abrahams Barn”) diventato un vero e proprio blockbuster del teatro di narrazione, una sorta di Mistero Buffo incentrato su vita e dinastia di Abramo, patriarca e profeta comune alle tre principali religioni monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Alternando momenti di grande divertimento ad altri più intensi e commossi, “Figli di Abramo”, indaga l’origine delle tre grandi fedi, la loro discendenza abramitica, gli usi e costumi comuni, senza dimenticare anche la storia di conflitti perenni e incomprensibili fra popoli in realtà "gemelli".

Sabato 12 luglio, alle 20, la Compagnia Malalingua riporta in scena il suo “San Nicola dei baresi”, spettacolo che ebbe un grande successo a maggio 2023, al Teatro Piccinni, in occasione della tradizionale festa del Santo patrono. Per Bari Leggera, lo spettacolo dedicato alle storie e alle tradizioni legate al culto di San Nicola, esce dal centro cittadino per andare incontro ai cittadini di uno dei quartieri in cui il Santo è più venerato: sul palcoscenico allestito negli spazi della Fondazione Giovanni Paolo II (in via Marche 1) al quartiere San Paolo (sarà presente un servizio di interpretariato LIS), tra aneddoti divertenti e riferimenti culturali, iconografici e gastronomici, si alterneranno Marianna De Pinto, Enzo Toma, Monica De Giuseppe e Valentina Gadaleta.

Domenica 17 agosto, la figura del vescovo di Myra sarà anche al centro della prima nazionale di “Bari anno Mille” (partenza in piazza San Pietro alle 18.30), un percorso teatrale itinerante attraverso le strade del centro storico, con un inatteso incontro finale, con Enzo Toma e Pasquale Ruggieri, a cura della Compagnia Officina Teatrale in collaborazione con l’associazione Slowtravels. L’epopea di San Nicola e la più grande operazione di “marketing territoriale” della storia della città: il furto delle reliquie di uno dei santi più venerati del Cristianesimo, in un secolo scandito da colpi di scena, cambi di casacca, dominazioni, battaglie, crociate e trame segrete che segnarono il destino di Bari e la storia d’Europa.

Al Parco Gargasole, alle 19,30, giovedì 17 luglio, Marianna De Pinto porterà in scena per la prima volta “Solo il vento mi piegherà. La donna che amava gli alberi”, spettacolo itinerante, di cui è anche autrice, dedicato alla memoria e agli insegnamenti di Wangari Maathai, Premio Nobel per la pace 2004, fondatrice del Green Belt Movement, contro il disboscamento del Kenya. Una figura storica, la cui opera ha influenzato migliaia di persone, spingendole a piantare milioni di alberi in tutto il pianeta. Lo spettacolo itinerante si muoverà negli spazi dell'orto urbano di Gargasole attraverso un percorso di teatro e mindfulness, integrato a una passeggiata laboratorio, condotta da Ortocircuito/Masseria dei Monelli.

Giovedì 10 luglio, alle 20.30, al Parco Campagneros, (via Raffaele Bovio 20) andrà in scena in prima nazionale, “Incantesimi di resistenza” dell’associazione Effetto Terra. Una serata di musica, poesia Palestinese e cibo incantato, a cura dell’artista britannico Leo Kay, con supporto drammaturgo di Teresa Delfine In collaborazione con Cantieri Comune Mediterraneo, Dj El Maximo del Sur, Amira Abuamra, Domenico Centrone e i partecipanti al laboratorio sulla performance e la poesia palestinese.

Ai più piccoli e alla magia della narrazione capace di lanciare messaggi positivi sarà dedicato “Ladri di favole” di Monica De Giuseppe e Anna Lori Fullone, il 12 settembre alle 18 nella Biblioteca Maurogiovanni nel quartiere Carbonara (via Nicola Colonna 1), con Monica De Giuseppe, Alessandro Fanizza, Laura Legrottaglie, Giuseppe Visaggi.

Completa il programma della rassegna, “Bari svelata: i racconti intorno al fuoco”, una produzione dell’associazione Stratos, in programma il 27 settembre, alle 18 (con partenza dal piazzale antistante la Torre della SS Annunziata; sarà presente un servizio di interpretariato LIS), un percorso itinerante e interattivo in cui il pubblico sarà protagonista di un'esperienza immersiva, in cui la narrazione di episodi dimenticati della storia barese si alternerà all'incontro nelle strade della città vecchia con antichi e sorprendenti personaggi, pellegrini, soldati, storie di vita, fede a scontri armati. Protagonisti, Pasquale Ruggieri, Fabio Armenise, Armando Moncelli e Fabio Buono.

Dal 3 luglio al 7 agosto, inoltre, Bari Leggera promuove, in piazza Odegitria 4, il Laboratorio in 11 incontri “Bari Narrata” a cura dell'associazione I Custodi della bellezza condotto da Michele Cassano e Pasquale Ruggieri e dedicato alla riscoperta di storie dimenticate della città e alla loro narrazione, con tecniche e approcci differenti, dallo storytelling teatrale alle arti figurative, da un focus sul dialetto barese come lingua teatrale, alla narrazione attraverso documenti e simboli architettonici.