Andria, investito sulle strisce: è morto il 92enne travolto da un’auto lo scorso 16 luglio

ANDRIA - Non ce l’ha fatta il 92enne investito lo scorso 16 luglio ad Andria mentre attraversava le strisce pedonali all’incrocio tra via Aldo Moro e via Ospedaletto. L’uomo, le cui condizioni erano apparse sin da subito gravissime, è deceduto dopo una settimana di agonia.Secondo quanto ricostruito, il pensionato stava attraversando regolarmente la strada quando è stato travolto da un’auto. Alla guida del veicolo una donna che si è immediatamente fermata per prestare soccorso e allertare i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo del 118 e il successivo ricovero, le ferite riportate si sono rivelate fatali.La conducente del veicolo è attualmente indagata per omicidio stradale, come previsto dalla normativa vigente in caso di decesso della vittima. Proseguono le indagini da parte delle autorità per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.