Volontari salvano un uomo in arresto cardiaco: “Un attimo che vale una vita”

BARI – Una storia a lieto fine, frutto di prontezza, formazione e spirito di squadra. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Torre a Mare, dove un intervento tempestivo dei volontari dell’associazione ODV V.T.M. (Volontari Torre a Mare) ha salvato la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco.I volontari si sono imbattuti casualmente in una situazione di estrema emergenza: un uomo di 57 anni era accasciato nella propria auto, privo di sensi. La diagnosi è stata immediata: arresto cardiaco.Senza esitazione, i soccorritori sono intervenuti attivando immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzando il defibrillatore automatico esterno (DAE). Grazie a una perfetta sinergia d’azione, è stato possibile ottenere il ROSC (ritorno della circolazione spontanea) prima ancora dell’arrivo in ospedale.“Un intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte – scrive l’associazione in un post diffuso sui social –. Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima, potente conferma”.Un episodio che testimonia, ancora una volta, il valore insostituibile del volontariato, della formazione continua e della presenza sul territorio.“Siamo orgogliosi – conclude V.T.M. – di essere una presenza attiva e concreta sul territorio, pronti a intervenire dove c’è bisogno. Essere volontari significa essere al posto giusto, al momento giusto, con competenza e passione”.