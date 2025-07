Arrestato il piromane di Taranto: distrutte 13 auto in pochi giorni

TARANTO - È statoil responsabile dei numerosi incendi che negli ultimi giorni hanno messo in allarme i residenti di: si tratta di un, ritenuto l’autore delche ha portato alla distruzione diin diversi quartieri della città.

Nella notte tra domenica e lunedì, ben 11 vetture sono state date alle fiamme in via Catanzaro, via Millo, via Capatagliata e via Mignogna. L’uomo, già all’alba di oggi, ha tentato di incendiare altre due auto in via Cesare De Cesare, ma è stato bloccato dalla Polizia dopo una fuga in bicicletta, grazie alla pronta segnalazione dei residenti.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ora al vaglio degli inquirenti, avrebbero immortalato il 28enne in azione durante i suoi raid. Le indagini proseguono per chiarire i motivi del gesto e accertare eventuali complicità.