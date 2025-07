Paura nella notte a Molfetta: incendio in un deposito auto, evacuato lo stabile

MOLFETTA - Notte di paura a, dove un incendio è divampato in un. L’allarme è scattato nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento tempestivo dei, che hanno lavorato fino all’alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, solo due auto sono state coinvolte direttamente dalle fiamme, ma l’intenso fumo sprigionato ha invaso i locali, rendendo necessarie operazioni complesse di ventilazione e bonifica.

Per precauzione, l’intero stabile è stato evacuato, anche se non si registrano feriti. Al momento non sono note le cause dell’incendio, e sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.