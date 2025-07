Attimi di paura a Margherita di Savoia: donna rischia di annegare, salvata dai bagnini

MARGHERITA DI SAVOIA – Paura e concitazione nel primo pomeriggio di oggi sul litorale di Margherita di Savoia, dove una donna ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno in mare. L’episodio si è verificato tra le, nelle acque antistanti il, a pochi metri dalla riva.

Determinante è stato l’intervento immediato del personale di salvataggio in servizio presso lo stabilimento balneare, che ha tratto in salvo la bagnante in evidente difficoltà. Dopo le prime manovre di soccorso sulla spiaggia, è sopraggiunta un’ambulanza del 118 di Margherita di Savoia per prestare le cure del caso e verificare le condizioni della donna.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei bagnini e alla collaborazione tempestiva con i sanitari, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze. La donna è stata rassicurata e accompagnata per ulteriori accertamenti, ma non si segnalano condizioni critiche.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della sorveglianza attiva e della professionalità del personale di salvataggio lungo le spiagge, elementi fondamentali per garantire la sicurezza dei bagnanti in giornate affollate come questa.