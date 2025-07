Slalom dei Trulli 2025: Schillace trionfa sui tornanti di Monopoli–Alberobello e balza in testa al Tricolore

MONOPOLI – Una lotta serrata “all’ultimo birillo” ha eletto il suo nuovo re. La 13ª edizione dello, quinta prova del, incorona per la prima volta sul podio pugliese il messinese. Al volante della Radical SR4 Suzuki targata CMS Racing, il siciliano ha confezionato nel primo passaggio un tempo irresistibile –– che gli vale vittoria di tappa e primato provvisorio nella classifica assoluta di campionato.

«Salire sul gradino più alto in terra di Puglia è una soddisfazione enorme – ha commentato Schillace –. Il buon assetto di partenza ci ha dato margine, poi qualche modifica non perfetta ci ha complicato il prosieguo. Ma la vetta del Tricolore mi motiva a spingere ancora di più nelle gare che restano».

Palumbo sfiora il colpaccio di casa

Applausi per il lucerino Domenico Palumbo (Radical SR4, Scuderia Vesuvio), che nella seconda manche si ferma a soli 50 centesimi dal leader, coglie il suo miglior risultato stagionale e regala al pubblico pugliese l’emozione dell’impresa sfiorata:

«Stiamo trovando il setup giusto – ha spiegato –. Questo tracciato lo adoro e sono felice di aver onorato la mia regione».

Completa il podio l’altro siciliano Girolamo Ingardia (Formula Gloria B5 1150), già a segno due settimane fa all’Agro Ericino, che chiude ad appena 15 centesimi da Palumbo e consolida il terzo posto nella graduatoria tricolore.

Venanzio inciampa, cambia la leadership

Giornata da dimenticare per il campione in carica Salvatore Venanzio: due penalità per birilli abbattuti nelle prime due manche e una terza salita “in difesa” lo relegano al quarto posto e gli costano la testa del campionato.

Top‑10 e protagonisti di gruppo

Giuseppe Giametta (Gloria B5, 1° E2‑SS) Salvatore Arresta (Radical SR4) Donato Catano (Autobianchi A112 Abarth, 1° E2‑SH) Pasquale Amatruda (Radical Prosport) Antonio Ruocco (Radical Prosport, miglior Under 23) Paride Pietradura (Radical SR4)

Tra gli altri successi di gruppo spiccano:

Saverio Miglionico (Autobianchi A112, 1° E1 Italia)

Giuseppe Esposito (SpeedCar Xtrem Evo, 1° KZ) davanti a Fabio Gargiulo

Alfredo Giamboi (Fiat X1/9, 1° Speciale Slalom) con la figlia Angelica prima tra le Dame

Carmelo Cugno (Peugeot 106 Rallye, 1° Racing Start Plus)

Niki Icuchi (Peugeot 106, 1° Gruppo N)

Vito Punzi (Citroën VTS, dominatore Racing Start) e Leonardo Semeraro (Fiat 500, 1° Bicilindriche)

“King Dragon” (Mini Cooper S), secondo di gruppo ma a punteggio pieno in ottica campionato

Antonio Miniaci (Peugeot 205 Rallye, 1° Storiche)

Un’edizione spettacolare

Lo Slalom dei Trulli, organizzato da Automobile Club Bari BAT e Basilicata Motorsport, conferma spettacolo e numeri di rilievo, entrando fra i “Grandi Eventi” della Regione Puglia – European Region of Sport 2026. Ora il circus del Tricolore guarda alla prossima tappa con una nuova classifica aperta: Schillace in vetta, Venanzio chiamato alla rimonta e outsider di lusso pronti ad approfittarne sui prossimi tornanti del campionato.