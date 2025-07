Attimi di paura a Martina Franca: uomo in stato di alterazione semina il panico in piazza

MARTINA FRANCA - Serata di tensione quella di venerdì in Piazza XX Settembre a Martina Franca, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha generato momenti di paura tra i presenti, aggredendo passanti e disturbando la quiete pubblica. L’episodio si è verificato nella centralissima piazza cittadina, gremita come di consueto da famiglie e turisti, quando l’uomo ha iniziato a urlare, minacciare i presenti e compiere gesti violenti.

Le numerose segnalazioni giunte al comando della Polizia Locale hanno portato all’intervento immediato di una pattuglia, che ha rintracciato il soggetto in evidente stato di agitazione. Privo di documenti e poco collaborativo, l’individuo ha opposto resistenza anche agli agenti, che con non poca fatica sono riusciti a immobilizzarlo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo è stato condotto al Pronto Soccorso per le necessarie verifiche sanitarie, dove è emersa la sua identità: si tratta di un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misure restrittive. Il suo passato include precedenti per condotte violente e detenzione abusiva di armi, confermando una personalità problematica già attenzionata dalle autorità.

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la sua abitazione, in regime di restrizione domiciliare, in attesa di una decisione sul possibile aggravamento della misura cautelare già in essere.