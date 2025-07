Autoclub presenta in anteprima esclusiva la Nuova Jeep® Compass

Martedì 16 luglio 2025, ore 19:30 – Piccola Masseria Polignano, Bari Carbonara

BARI – L’attesa è finita: Autoclub svela la Nuova Jeep Compass, protagonista di un evento esclusivo che si terrà domani, martedì 16 luglio, alle ore 19:30 nella suggestiva cornice di Piccola Masseria Polignano, immersa tra gli ulivi di Bari Carbonara.

Completamente rinnovata nel design e nella tecnologia, ma fedele al suo spirito Jeep, la nuova generazione della Compass si prepara a conquistare ancora una volta il cuore degli automobilisti italiani. Con oltre 2,5 milioni di esemplari venduti dal 2006, il celebre SUV si conferma un’icona del segmento C-SUV, simbolo di versatilità, comfort e avventura.

Progettata per offrire prestazioni eccellenti sia in città che su percorsi outdoor, la nuova Compass nasce nello stabilimento Stellantis di Melfi, polo d’eccellenza per innovazione e sostenibilità, a conferma del legame solido tra Jeep e la filiera produttiva italiana.

💡 Perché non mancare all’evento:

Un’ anteprima assoluta nel Sud Italia

Musica dal vivo con la Sense of Life Band

Atmosfera unica tra gli ulivi della masseria

Occasione perfetta per scoprire da vicino il nuovo modello e dialogare con il team Autoclub

“Un’auto pensata per la vita all’aria aperta, ma anche per affrontare con stile e praticità la routine urbana” – Autoclub

📍 Piccola Masseria Polignano, Bari Carbonara

🕢 Ingresso ore 19:30 – Evento su invito o previa registrazione