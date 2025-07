Barletta: inaugurata la nuova struttura per la Radioterapia Metabolica all’Ospedale “Dimiccoli”

BARLETTA – È stata inaugurata oggi la nuova struttura dedicata allapresso l’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta, parte dell’UOC di Medicina Nucleare diretta dal

All’evento hanno partecipato:

Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Salute

Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta

Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario Asl Bt

Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt

Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo Asl Bt

Pasquale Di Fazio, Direttore UOC Medicina Nucleare

La nuova sede, collocata al piano terra nell’area esterna del presidio, sostituisce la precedente situata al settimo piano. Il trasferimento ha permesso l’ampliamento del reparto di Oncologia e una riorganizzazione funzionale del servizio, ora dotato di:

5 posti letto per trattamenti con radiofarmaci

2 Gamma Camere (di cui una ibrida con TAC)

Cella di manipolazione, sale di somministrazione, degenza, attesa e monitoraggio

Percorsi separati per pazienti “freddi” (pre-trattamento) e “caldi” (post-trattamento)

L’intervento è stato finanziato con i fondi POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.12, per un importo di circa 725.000 euro.

Innovazione clinica: il nuovo reparto sarà attivo dal 21 luglio e potenzierà l’offerta di terapie teragnostiche, già in uso per tumori tiroidei e neuroendocrini, con l’avvio di trattamenti mirati per il tumore metastatico della prostata.

“Un importante passo avanti per la rete pugliese della medicina nucleare – ha dichiarato Raffaele Piemontese – grazie a investimenti in tecnologia e professionalità, garantiamo cure sempre più personalizzate e accessibili sul territorio.”

Il reparto vanta anche la collaborazione del dott. Giovanni Paganelli, due volte insignito del Marie Curie Award, punto di riferimento internazionale per la medicina nucleare applicata all’oncologia.