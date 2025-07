Bari, 150mila euro per la manutenzione e la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione nei parchi cittadini

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato ilper la manutenzione e l’ampliamento degli, per un valore complessivo di. L’intervento, rientrante nell’accordo quadro sugli impianti tecnologici e a verde, è stato affidato al

Tra gli obblighi dell’azienda aggiudicataria figurano:

la predisposizione di un servizio tecnico esterno altamente affidabile ed efficiente;

lo sviluppo di strumenti per la gestione informatizzata degli impianti, inclusa la georeferenziazione della rete;

l’ottimizzazione dei costi di manutenzione;

il miglioramento generale della funzionalità dell’intera rete di irrigazione.

Oltre 110 impianti compongono la rete cittadina di Bari, costituiti generalmente da una linea di adduzione, un serbatoio e la rete di distribuzione. Gli interventi previsti potranno essere richiesti anche in regime d’urgenza, in base alla programmazione o a segnalazioni straordinarie.

Il contratto prevede, tra le attività principali:

pulizia e ripristino delle parti danneggiate degli impianti;

manutenzione straordinaria e ampliamento delle strutture esistenti;

eventuale potatura o ripristino del verde danneggiato;

pronta reperibilità 24 ore su 24, anche nei festivi, per interventi tempestivi.

“Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato numerosi atti vandalici ai danni degli impianti di irrigazione nei parchi cittadini – ha dichiarato Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del Territorio –. Questo rischia di compromettere seriamente interventi di greening e riforestazione urbana. L’accordo quadro ci permette di intervenire rapidamente e con professionalità, evitando la perdita di aree verdi preziose”.

Gli fa eco Elda Perlino, assessora al Clima: “Mai come oggi l’acqua è vita per il nostro patrimonio arboreo. Questo accordo si inserisce in una visione più ampia che punta alla gestione sostenibile del verde urbano, secondo le nuove normative che promuovono la rinaturalizzazione degli spazi incolti”.