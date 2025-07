Tir sfonda il guardrail sulla SS16 a Torre a Mare: traffico in tilt in entrambe le direzioni

BARI - Attimi di paura questa mattina lungo la, all’altezza di, dove unin direzione sud, invadendo la carreggiata opposta. L’impatto ha causato momenti di forte tensione tra gli automobilisti e ha reso necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Fortunatamente non si segnalano feriti gravi, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate in pochi minuti. Le operazioni di rimozione del mezzo sono ancora in corso e solo al termine sarà possibile ripristinare la piena viabilità.

Le autorità stanno verificando la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto anche tecnici dell’Anas per valutare i danni alla barriera centrale e garantire la sicurezza del tratto coinvolto.