Bari: Art Nouveau Week: torna la settimana che celebra il Liberty

Dal 8 al 14 luglio 2025 si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

Il tema 2025 è la Farfalla, emblema della trasformazione. In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana.

Oltre 120 visite guidate giornaliere in 70 città italiane, progettate da Speziali insieme alle guide turistiche abilitate, con accessi straordinari a ville e palazzi di norma chiusi al pubblico. Una settimana per esplorare un mondo elegante, fiabesco e sorprendentemente attuale.

Il nuovo catalogo ufficiale della Art Nouveau Week 2025 include scoperte inedite, restauri recenti e un censimento mondiale di oltre 15.000 edifici Art Nouveau aggiornato, frutto di anni di lavoro condotto dal curatore Andrea Speziali e dalla rete internazionale di studiosi e appassionati.

In Puglia, a Bari, sono previste due passeggiate il 8 e il 9 luglio alle 10:00 per esplorare il modernismo locale, con esempi di decorazioni Liberty e Art Déco, inclusi affreschi attribuiti a Duilio Cambellotti in un ingresso speciale. Le visite si svolgeranno al raggiungimento di un minimo di partecipanti e sono soggette a prenotazione





PUGLIA:

Bari (Martedì 8 luglio 10:00) “MODERNISMO PUGLIESE. Forme e colori della Bari Liberty”

Luogo d’incontro: Piazza del Ferrarese

Durata: 2 ore

Costi: 20 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 18 €)

Prenotazioni: isidorasoleti@italialiberty.it | (+39) 334 7718504.













Bari (Mercoledì 9 luglio ore 10:00) “MODERNISMO PUGLIESE. Forme e colori della Bari Liberty”





Luogo d’incontro: Piazza del Ferrarese

Durata: 2 ore

Costi: 20 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 18 €)

Prenotazioni: isidorasoleti@italialiberty.it | (+39) 334 7718504.













Bari (Venerdì 11 luglio ore 10:00) “Belle Époque barese. Gli interni del piacere”





Luogo d’incontro: Piazza della Libertà

Durata: 2 ore

Costi: 20 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 18 €)

Prenotazioni: isidorasoleti@italialiberty.it | (+39) 334 7718504.













Bari (Domenica 13 luglio ore 11:00) “BARI MONUMENTALE. Lasciti della bellezza Liberty”





Luogo d’incontro: Ingresso del cimitero Via Francesco Crispi, 99

Durata: 2 ore

Costi: 20 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 18 €)

Prenotazioni: isidorasoleti@italialiberty.it | (+39) 334 7718504.













Bari (Lunedì 11 luglio ore 7:00) “Le luci dell'Art Nouveau”





Luogo d’incontro: Kursaal Santalucia

Durata: 2 ore

Costi: 20 € (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 18 €)

Prenotazioni: isidorasoleti@italialiberty.it | (+39) 334 7718504.