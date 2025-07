Bari celebra Elisabetta Stramaglia: riconoscimento istituzionale alla voce che ha emozionato l’Italia

BARI – Si è svolta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la cerimonia di consegna di un riconoscimento istituzionale a, cantante barese protagonista dell’ultima edizione del programma televisivo The Voice Senior. A conferirle il premio è stata ladel Comune di Bari, rappresentata dalla presidentee dalle consigliere

Una sala gremita e commossa ha accompagnato il tributo a una donna che, con i suoi 82 anni di dolcezza, energia e talento, ha saputo raccontare – attraverso la musica – la forza della cultura popolare, l’identità di un territorio e l’infinita vitalità del sogno, senza limiti di età.

“Con questo riconoscimento – ha dichiarato la presidente Bottalico – vogliamo ringraziare Elisabetta per aver portato con sé, sul palco di The Voice Senior, la voce e l’anima della nostra comunità. La sua storia è testimonianza di come la cultura e la passione possano ispirare ogni generazione. Ma Elisabetta è anche molto di più: è un’attivista appassionata, una figura preziosa per il Centro per famiglie e anziani dei quartieri Libertà e Murat. Una vera anima gentile.”