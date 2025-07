Bari, firmata la convenzione tra il Comune di Bari e la parrocchia San Michele Arcangelo di Palese per la realizzazione dei lavori in piazza Magrini

BARI - È stata firmata questa mattina la convenzione tra il Comune di Bari e la parrocchia di San Michele Arcangelo, a Palese, per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione della piazza Don Demetrio Magrini, prospiciente la chiesa, e delle aree pedonali e carrabili circostanti. A siglare la convenzione sono stati il sindaco Vito Leccese e il parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo, don Nunzio Angelo Lagonigro.L’accordo rappresenta un passaggio fondamentale per permettere all’amministrazione comunale di effettuare i lavori di riqualificazione della piazza: la parrocchia, infatti, concede al Comune di Bari la disponibilità temporanea dello spazio antistante, a titolo gratuito, per il periodo necessario all’esecuzione dell’intervento, come da progetto approvato e integrato in accordo con la Parrocchia.La chiesa, a fronte dei lavori, garantisce per quindici anni dal completamento dell’opera l’uso pubblico dell’area, finora destinata al servizio delle attività parrocchiali.“La firma di oggi rappresenta un punto di svolta nel percorso, tanto atteso, di rinascita di una delle piazze più frequentate dai cittadini di Palese - ha commentato il sindaco Leccese -. L’accordo conferma l’importanza strategica della sinergia tra istituzioni nella costruzione di alleanze che moltiplichino i luoghi di sana socialità e gli spazi di comunità. La convenzione consente al Comune di intervenire materialmente sulle aree oggetto del futuro cantiere: nel frattempo siamo già al lavoro per individuare il professionista che si occuperà della progettazione esecutiva, sempre dialogando e confrontandosi con la parrocchia, per poi dare il via alla riqualificazione, già finanziata”.“Siamo soddisfatti di questa firma e dell’incontro avuto oggi con il sindaco Leccese – ha dichiarato don Nunzio Angelo Lagonigro -. L’accordo risponde a un bisogno molto forte e sentito dalla popolazione di Palese, quindi mi sento di definire oggi un momento storico”.I lavori in piazza Magrini rientrano nell’ambito degli interventi strutturali a difesa delle utenze deboli nella città di Bari (lotto 2, piste ciclabili, zone 30 e interventi di moderazione del traffico veicolare, aree pedonali). Il progetto consentirà di sistemare le aree pedonali e carrabili circostanti, in modo tale che i residenti possano vivere appieno la piazza antistante la chiesa San Michele Arcangelo.L’intervento ha come obiettivo incrementare la mobilità e la sicurezza dell’utenza debole (pedoni, ciclisti e motociclisti) e pertanto, oltre a implicare una riqualificazione della piazza, comporta una riconfigurazione sia degli spazi stradali a disposizione dei veicoli lungo le vie circostanti sia delle aree pedonali a esse adiacenti.