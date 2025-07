"Le due Bari 2025": cultura gratuita e inclusiva dal 5 all'8 luglio nei quartieri della città

BARI - Prosegue il viaggio di, il programma culturale gratuito e di prossimità promosso dal, che da giugno anima tutti i quartieri della città, in particolare quelli periferici, con una proposta artistica diffusa, partecipata e accessibile. Dal, laboratori, spettacoli teatrali, concerti e performance animeranno spazi pubblici, parrocchie, arene e piazze, portando la cultura “sotto casa” e favorendo la coesione sociale e la partecipazione.

Appuntamenti dal 5 all’8 luglio: teatro, musica e danza per tutti

Sabato 5 luglio

Arena ai Riciclotteri (h 21): doppio concerto con Al Doum & The Faryds e Ashti Abdo per Sotto il cielo delle periferie.

Teatro Casa di Pulcinella (h 21): il duo Paola Scoppa & Fernando Mazza con La Flor Azul.

Domenica 6 luglio

Auditorium Vallisa (h 21): Duo Salvemini-Laera in Suoni d’artificio.

Parrocchia Madre della Divina Provvidenza: Morricone Story con l'Orchestra Sinfonica Federiciana.

Waterfront San Girolamo e Piazza Diaz (h 10 e h 12): danza contemporanea con Mahalaga Landscapes e All Smoke .

Teatro Abeliano (h 20): Giovanna d’Arppo con Gardi Hutter.

Lunedì 7 luglio

Auditorium Vallisa (h 21): concerto Sua Maestà il Pianoforte con Piero Di Egidio e Roberto Corlianò .

Parco Rossani (h 18): spettacolo per bambini Mr Big Circus Cabaret con Christian Lisco .

Teatro Abeliano (h 20.30): Da Morricone a Whitney Houston con l'Orchestra di Chitarre De Falla.

Teatro Casa di Pulcinella (h 19): Arianna nel labirinto a cura del C.R.E.S.T.

Teatro Kismet Opera (h 21): I confini del mare, prosa e musica con Augusto Masiello e Mirko Signorile.

Martedì 8 luglio

Anfiteatro della Pace (h 21): spettacolo Promessi Sposi con un ampio cast.

Chiesa San Salvatore di Loseto: concerto Lythos con il Trio Sonar.

Parco Rossani (h 20): live podcast/concerto di Casadilego .

Teatro Casa di Pulcinella (h 21): Mi abbatto e sono felice della compagnia Mulino ad Arte.

Teatro Kismet Opera (h 21): Sempre fiori mai un fioraio con Pino Strabioli e Marcello Fiorini.

Laboratori creativi e partecipativi in tutta la città

Durante le stesse giornate si svolgeranno decine di laboratori gratuiti: canto, musica da film, podcasting, teatro, danza, scenografia, storytelling e molto altro.

Tra i principali appuntamenti:

Tecnica canora con Mezzotono al Lungomare che Vorrei (5, 7 e 8 luglio).

Il gioco del teatro! e Senza la musica la vita sarebbe un errore all’Auditorium della Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo (tutti i giorni).

Laboratori di musiche da film presso l’Accademia dello Spettacolo Unika (7 e 8 luglio).

Urban Roots , danza urbana presso Cooperativa Maia (8 luglio).

Radici, ritmi e comunità al Circolo ACLI (8 luglio).

Bari narrata , laboratorio teatrale in Piazza dell’Odegitria (8 luglio).

Formation for Future, danza al Teatro Abeliano (8 luglio).

Un investimento culturale senza precedenti

“Le due Bari” si fonda su un investimento pubblico strategico e in controtendenza: 2,4 milioni di euro, di cui oltre 960mila euro in più rispetto allo stanziamento iniziale, grazie a fondi MIC e POC Metro. L’obiettivo è ambizioso: portare cultura ovunque, abbattendo le barriere territoriali e sociali, valorizzando i talenti locali e trasformando ogni quartiere in un palcoscenico attivo.

Con il coinvolgimento di 36 operatori culturali e il coordinamento con i Municipi, Bari si conferma capitale dell’inclusione culturale.

Per chi resta in città, Le due Bari 2025 è l’occasione per vivere un’estate fatta di musica, arte, comunità. Gratuitamente. Sotto casa.