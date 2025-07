Bari, immobile pericolante in via Giulio Petroni: firmata ordinanza urgente per la messa in sicurezza e l’evacuazione

BARI –A seguito di un sopralluogo tecnico congiunto effettuato ilda operatori della, daidel Comando Provinciale di Bari e dai tecnici delladel Comune, è emersa una grave situazione di rischio statico presso l’immobile situato in(nn. 22/c-22/d-24-24/a-24/b), a causa di un, a ridosso dell’edificio al civico 26.

Il deterioramento strutturale ha spinto gli operatori a disporre l’evacuazione urgente e l’interdizione totale dell’accesso all’intero stabile, compresi i locali sottostanti, con delimitazione dell’area mediante nastro bianco e rosso e divieto di transito pedonale sul marciapiede sottostante.

Sulla scorta di questa segnalazione, il sindaco Vito Leccese ha firmato oggi un’ordinanza urgente a tutela della pubblica incolumità, che impone ai proprietari delle unità immobiliari e ai responsabili della vigilanza (ai sensi dell’art. 677 del Codice Penale) una serie di obblighi stringenti, tra cui:

Evacuazione immediata di tutte le unità immobiliari e inibizione dell’accesso, salvo per operatori autorizzati incaricati della messa in sicurezza.

Realizzazione entro 7 giorni di opere provvisionali per prevenire ulteriori rischi, sotto la direzione di un tecnico abilitato.

Inibizione del traffico veicolare e pedonale nel tratto di via Giulio Petroni tra i civici 22/c e 24/b e in via Montello fino al civico 36.

Verifica approfondita delle condizioni statiche dell’immobile da parte di un tecnico qualificato.

Comunicazione dell’inizio degli interventi entro 7 giorni alla Ripartizione Infrastrutture.

Deposito della documentazione sugli interventi presso il Settore Immobili Comunali entro 30 giorni.

Certificazione finale di insussistenza del pericolo per la pubblica incolumità prima della riapertura dello stabile.

Divieto di riutilizzo dell’immobile fino al ripristino dell’idoneità statica.

L’ordinanza si conclude con una diffida: in caso di inadempienza o ritardo, il Comune interverrà in via sostitutiva e in danno ai soggetti obbligati. È inoltre specificato che tale provvedimento non sostituisce le autorizzazioni necessarie per eseguire eventuali opere di ripristino o consolidamento strutturale.

Il Comune invita tutti i soggetti interessati a collaborare con urgenza per evitare ulteriori rischi e assicurare la tutela dell’incolumità pubblica.