Maldarizzi Automotive presenta in anteprima la nuova smart #5: il SUV 100% elettrico debutta a Bari il 4 luglio

Un nuovo protagonista della mobilità elettrica è pronto a fare il suo ingresso in scena. Giovedì, presso la sedein, sarà svelata in anteprima la, il primodel marchio smart, frutto della joint venture tra

Un appuntamento esclusivo per appassionati e curiosi, che avranno l’opportunità di scoprire da vicino un veicolo destinato a rivoluzionare la mobilità sostenibile: smart #5 è un SUV di segmento medio, 100% elettrico, dotato di tecnologie all’avanguardia, un design robusto e uno stile che fonde funzionalità e carattere premium.

Durante l’evento, il pubblico potrà vivere un'esperienza a tutto tondo con la possibilità di:

Incontrare i product expert per sessioni one-to-one di approfondimento

“Con smart #5 celebriamo una nuova fase della mobilità elettrica: tecnologica, sostenibile e pensata per viaggiare oltre i confini urbani. Siamo orgogliosi di essere tra i primi dealer in Italia a portarla su strada, raccontandola direttamente ai nostri clienti”, ha dichiarato Gianni Contegiacomo, Brand Manager smart per Maldarizzi Automotive.