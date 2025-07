Bari, intensificati i controlli della Polizia: due parcheggiatori abusivi denunciati

BARI – Nell’ultima settimana, la Questura di Bari ha intensificato i controlli del territorio in tutta la provincia, attivando un capillare dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, anche in concomitanza con eventi pubblici di grande richiamo.L’attività, condotta con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità, ha portato a diversi interventi, tra cui due denunce a carico di parcheggiatori abusivi operanti nel centro cittadino.In Piazza Libertà, una pattuglia della Polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una cittadina, che ha denunciato minacce ricevute da un uomo mentre tentava di parcheggiare. L’uomo, identificato dagli agenti, è stato denunciato in stato di libertà per violenza privata.Un secondo episodio si è verificato in Piazza Aldo Moro, dove un altro parcheggiatore abusivo è stato denunciato per estorsione, dopo aver chiesto insistentemente denaro in cambio del parcheggio, con atteggiamento intimidatorio.Le attività di controllo straordinario proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo – ribadisce la Questura – di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare nelle aree più frequentate del capoluogo.