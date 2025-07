Bari, Leccese dopo le aggressioni: “Comprensibile il senso di insicurezza, pronti a intervenire”

BARI - Dopo le due violente aggressioni avvenute nei giorni scorsi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e quanto accaduto recentemente in piazza a Picone, il sindaco di Bari, Vito Leccese, interviene sul tema della sicurezza in città.

“Il senso di insicurezza dei baresi, in questo momento, è comprensibile. Per questa ragione stiamo cercando di affrontare questo problema sotto tutti i punti di vista”, ha dichiarato Leccese, annunciando l’intenzione dell’amministrazione comunale di rafforzare i presidi delle Forze dell’Ordine, incrementare la videosorveglianza e migliorare l’illuminazione nelle aree della movida.

Il primo cittadino ha ricordato come il tema sia già stato affrontato in più occasioni all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. “Comprendo il senso di insicurezza vissuto dai cittadini soprattutto alla luce degli ultimi episodi di cronaca e per questo, d’intesa con il prefetto, adotteremo tutto quanto è necessario per potenziare il controllo del territorio, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile”.

Nonostante la sicurezza non rientri nelle competenze dirette del sindaco, l’amministrazione – ha sottolineato Leccese – è già al lavoro per potenziare l’illuminazione pubblica e rafforzare il sistema di videosorveglianza. “Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, ad esempio, dove negli ultimi dieci giorni si sono verificati due episodi molto spiacevoli, riusciremo a intervenire sull’illuminazione già entro poche settimane”.

Parallelamente, le equipe dell’Educativa di strada stanno monitorando alcune zone recentemente interessate da episodi di violenza. Leccese ha inoltre chiesto alla Polizia Locale di aumentare la propria presenza sul territorio.

“Stiamo cercando di affrontare il tema della sicurezza, reale e percepita, sotto diversi punti di vista e senza nasconderci”, ha concluso.