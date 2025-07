Spider, il progetto per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione degli edifici storico-artistici

Si terrà giovedì sera, dalle 20, al Palazzo Marchesale di Botrugno la presentazione del progetto “SPIDER, Sensors and 3D Printing for an Innovative and Detailed Exploration of local Resources”. Il progetto multidisciplinare SPIDER mette la tecnologia al servizio dell’arte, puntando su sostenibilità e innovazione e sviluppando un’azione integrata scientifico-didattica per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione di edifici storico-artistici, in relazione a fenomeni di degrado fisico-chimico accelerati dai cambiamenti climatici.





Capofila di SPIDER, l’Università del Salento con i Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Beni culturali, affiancati nelle attività di ricerca dal partner La Valle Costruzioni & Restauri srl. Il progetto ha vinto il bando a cascata CHANGES (Codice progetto PE00000020, SPOKE 7 - Università degli Studi di Firenze) finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione 4 “Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.3, sostenuto dall’Unione Europea, NextGenerationEu.





Il Palazzo Marchesale di Botrugno (Lecce) dove si terrà la presentazione, rappresenta il sito pilota del progetto SPIDER. Giovedì sera, 31 luglio, ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del sindaco di Botrugno, Silvano Macculi; del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Antonio Ficarella e del direttore del Dipartimento di Beni culturali, Girolamo Fiorentino. A presentare il progetto, la responsabile scientifica, Carola Esposito Corcione.





A seguire, l’esposizione del percorso turistico-culturale e didattico-inclusivo del Palazzo marchesale a cura di alcuni dei membri del team di ricerca composto da Daniela Fico, Riccardo Colella, Mariangela Lazoi, Mattia Mangia, Eliana Mello, Emanuele Podo e Carla Di Biccari del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione; Daniela Rizzo e Fabiola Malinconico del Dipartimento di Beni culturali; Fabrizio Ghio, Irene Napoli, Tiziano e Lanfranco La Valle dell’impresa La Valle Costruzioni e Restauri srl.





«Grazie al progetto SPIDER – spiega la professoressa Corcione - mettiamo al servizio del territorio una tecnologia innovativa capace di effettuare il monitoraggio ambientale degli edifici storici, di “ricostruirli” con tecnologia 3D anche grazie al recupero di scarti lapidei e di creare itinerari turistici inclusivi e ad alto valore didattico. Preziosa è stata in questi mesi la collaborazione con il Comune di Botrugno, nelle persone del sindaco Silvano Macculi e dell’architetta Loredana Dimartino; con il Museo cittadino e il suo direttore Aldo Micocci».