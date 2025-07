Cantiere Città a Brindisi: si lavora a una mostra sulla pace

Cantiere Città ha fatto tappa a Brindisi con un appuntamento dedicato allo sviluppo di una mostra diffusa, che toccherà luoghi e simboli dell’impegno della città per la pace e la solidarietà. La mostra si svilupperà sul Lungomare di Brindisi, dove tra aprile e giugno 2026 saranno esposti documenti e testimonianze storiche sul rapporto tra Brindisi e l’ONU.L’incontro è parte del programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali, Servizio VI dell’ex Segretariato generale – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 con l’obiettivo di rafforzare le loro capacità progettuali, dare un futuro a una delle proposte del dossier di candidatura e alla rete di relazioni attivate per il titolo.Hanno preso parte all’appuntamento i rappresentanti della base ONU di Brindisi – Anton Antchev, direttore; Jacquelyn Amoko, senior administrative officer; Maria D’Aprile, capo ufficio Liaison e cerimoniale; Stefania Putignano, assistente ufficio Liaison e cerimoniale – il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi Carmelo Grassi e Roberto Romeo, responsabile comunicazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali era presente Francesca Neri, responsabile dell’Area “Progetti d’innovazione e complessi”.Avviato nel 2022 e oggi alla sua quarta edizione, Cantiere Città offre alle città un percorso strutturato per trasformare le idee contenute nei dossier di candidatura in progetti concreti e sostenibili. Il percorso di accompagnamento si articola in tre corsi online con esperti della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per l’approfondimento di temi strategici legati allo sviluppo culturale, un ciclo di workshop per ogni città partecipante, di cui uno in presenza e due online, due appuntamenti collegiali dedicati ai partecipanti a ogni edizione e un evento che riunisce tutte le città delle varie edizioni del progetto.Cantiere Città è una delle iniziative con cui il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali sostengono la crescita delle città italiane attraverso la cultura. Un’azione mirata, capace di generare impatti duraturi sui territori.