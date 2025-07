Festival della Marcia 2025. Assegnati i titoli regionali Assoluti

BARI - Sabato 19 luglio, allo stadio Giammaria di Acquaviva delle Fonti, è stata la giornata dedicata alla marcia su pista, con il "Festival della Marcia", valida per assegnare i titoli di Campione Regionale 2025, per le categorie assolute (A/J/P/S) e il contorno di gare dedicate alle categorie giovanili.I Campioni regionali sono: Allieve, Fanuzzi Francesca (Am. Atl. Acquaviva, 25'29"73), Allievi, De Benedictis Cristiano (Am. Atl. Acquaviva, 23'02"26), Assoluto Femminile (5 Km), Oro a Barbarossa Lucia (Am. Atl. Acquaviva, 22'45"12 PB), Argento per Mattiace Maria Serena (Am. Atl. Acquaviva, 24'10"68 PB), Bronzo per Pacifico Veronica (Am. Atl. Acquaviva, 26'19"92), Assoluto Maschile (10Km), Oro per Manno Samuele (Atletica Dream Team, 45'41"96 PB). In ambito giovanile, da segnalare la miglior prestazione nazionale dell’anno nella cat. Ragazze (2 Km) da parte di Ilenia Giusti (Fiamma Olimpia Palo, 9'21"28), seguita da Mastrandrea Annarita (Fiamma Olimpia Palo, 10'12"00 PB) e Pontrandolfo Annarita (Atletica Giovanile Acquaviva, 11'55"82 PB).Nella cat. Ragazzi (2Km) vittoria e primato personale per Morgese Silvio (Atl.giovanile Acquaviva, 10'03"91 PB), seconda piazza per Pacella Coluccia Mauro (Atl. Due Mondi, 10'35"25 PB) e terza posizione per Medici Giorgio (Elite Academy Bari, 11'53"12 PB). Tra le Cadette (Km 3), vittoria per l'atleta di casa Pontrandolfo Maria Cecilia (Atletica Giovanile Acquaviva, 14'53"10), seconda posizione per Cavallo Gaia (Atl. Grottaglie, 16'27"40), terza De Leonardis Francesca (Atl. Giov. Acquaviva, 17'35"22).Nella gara dei Cadetti (Km 5) si riconferma leader regionale Sorressa Davide (Atl. giovanile Acquaviva, 24'34"07) con la seconda posizione di Colapinto Gianpaolo (Atl. Giov. Acquaviva, 25'40"94) e la terza di Mastrandrea Felice (Fiamma Olimpia Palo, 25'52"87).Seguici su: https://puglia.fidal.it/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569677314421Instagram https://www.instagram.com/atletica_puglia/