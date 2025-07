Bari: nuovo servizio di info point mobile comunale

BARI - Questo pomeriggio, alle ore 16, sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, l’assessore allo Sviluppo locale e alle Blue economy Pietro Petruzzelli sarà presente all’avvio delle attività itineranti del nuovo info point comunale.

L’info point mobile (cargo bike con pedalata assistita) garantirà accoglienza e informazione turistica in aree strategiche della città quali spiagge, porti, piazze e sedi di eventi.

Per l’estate 2025, infatti, i servizi dell’info point comunale sono stati rafforzati con nuovi interventi progettuali, per rispondere alla continua crescita dei flussi turistici nella città di Bari e potenziare e diversificare le attività attualmente offerte dall’info point in piazza del Ferrarese.