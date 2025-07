Bari premiata da FIAB con il secondo “Bike Smile” all’ottava edizione di ComuniCiclabili

BARI - Il Comune diconquista il suoin occasione dell’, l’iniziativa promossa dallaper premiare i territori più virtuosi nella promozione della

Il riconoscimento arriva come conferma dell’impegno dell’amministrazione barese in un percorso di trasformazione urbana e culturale sempre più orientato alla sostenibilità. Le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio includono la realizzazione, nell’ultimo anno, di 7 chilometri di nuove piste ciclabili in sede protetta e l’ampliamento delle Zone 30 in diverse aree della città. Contestualmente, FIAB ha suggerito di rafforzare le misure di traffic calming, ovvero interventi per la riduzione della velocità dei veicoli e il miglioramento della sicurezza stradale.

“Questa è la quarta volta che Bari partecipa a ComuniCiclabili ed è l’unica Città metropolitana del Sud Italia all’interno della rete – ha dichiarato Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del territorio con delega alla Mobilità –. Il riconoscimento ricevuto testimonia il lavoro portato avanti per rendere la città più sostenibile e vivibile. Dai progetti ciclabili al nuovo BRT (Bus Rapid Transit) elettrico, fino alla flotta Amtab a zero emissioni, tutto fa parte di una visione integrata e coerente per migliorare la qualità della vita urbana”.

Un’idea condivisa anche da Alessandro Tursi, ideatore del progetto ComuniCiclabili e già presidente FIAB:

“Le Zone 30 e le strade scolastiche stanno modificando il modo in cui immaginiamo la città. Quando queste misure vengono introdotte, si innescano dinamiche positive di cittadinanza attiva, vicinato e consapevolezza ambientale. La mobilità sostenibile è molto più che un’alternativa al mezzo privato: è uno strumento per ripensare lo spazio urbano, migliorare la salute pubblica e costruire comunità più coese”.

Il “Bike Smile” rappresenta non solo un premio simbolico, ma anche un indicatore concreto dell’efficacia delle politiche locali in tema di ciclabilità, ambiente e vivibilità urbana. La città di Bari si conferma così all’avanguardia nel Mezzogiorno per l’adozione di strategie innovative e inclusive nel campo della mobilità sostenibile.