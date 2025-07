Bari Urban Lab: tra bossa nova e dialetto barese in scena il cantautore Dario Skepisi

BARI - Lunedì 28 luglio, alle 21,00 a Parco Princigalli, terzo appuntamento di Bari Urban Lab con Dario Sképisi in “Paradossalmente”. Dopo il successo dell’anno scorso il poliedrico cantautore e musicista barese, classe ’62, tra i più originali del panorama musicale pugliese, torna al festival barese con la sua voce originale e autentica.

Da sempre affascinato dalla musicalità e dalla fonetica del dialetto barese, nonché dalla cultura brasiliana, ha realizzato un’originale osmosi musicale con suggestioni jazzistiche. Così ha deciso di scrivere testi inediti in dialetto barese che incontrano le sonorità calde e le armonie leggere della bossa nova in un modo del tutto unico e coinvolgente.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti di rilievo come Jim Porto, Roberto Bastos e Sergio Pereira e ha realizzato tour in Italia e Brasile. La sua ricerca musicale si è concretizzata negli album "Musicanima" (2010) e "Paradossalmente" (2021).

Laureato in Scienze Politiche con una tesi sulla Sociologia della Musica, ha ricevuto numerosi premi, inclusi riconoscimenti internazionali come il contest "A song for Peace in the World" nel 2000.

Attualmente Skepisi è impegnato nella promozione dei suoi singoli “Caro Endrigo” e “Nuove emozioni”, che anticipano l’uscita dell’album intitolato Caro Endrigo — un progetto omonimo dedicato al celebre cantautore Sergio Endrigo, realizzato con il sostegno ufficiale della sua famiglia. L’obiettivo è quello di far riscoprire la sua vena poetica e quell’ eleganza discreta e sensibilità malinconica che hanno dato vita a testi dal profondo spessore emotivo e letterario.

Il Festival Bari Urban Lab che quest’anno ha per tema “Musica libera tutti”, si svolge in quartieri diversi della città con l’obiettivo di realizzare attività culturali nelle periferie urbane.

Organizzato e promosso da Node, realizzato in collaborazione con RKO, Associazione Tettoia Creativa, Teatro Kismet, UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS sezione territoriale di Bari, anche questa terza edizione rientra nell’ambito del progetto ‘Le Due Bari 2025’ promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

Il prossimo appuntamento di Bari Urban Lab è per giovedì 4 settembre al Teatro Kismet di Bari con Mengo T e KKrisna in “Kapital Denim: Notturno Italiano” e la prima nazionale “The marathon” con Ensi, Jack The Smoker, Louis Dee e Big Joe, tra i più rappresentativi protagonisti della scena hip-hop.





Ingresso libero

info e contatti

www.no-de.org - info@no-de.org