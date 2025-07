Benvenuta smart #5: debutto ufficiale da Maldarizzi Automotive

Il SUV 100% elettrico più atteso dell’anno parte da Bari per un roadshow nelle sedi del Gruppo

BARI – È partito da Bari il viaggio italiano della nuova smart #5, il SUV 100% elettrico che segna un’evoluzione radicale per il marchio. A fare da palcoscenico per il debutto è stata la sede Maldarizzi Automotive di Modugno (BA), dove oggi si è svolto l’evento di anteprima con test drive su prenotazione, consulenze personalizzate e la presenza dei product expert del brand.

La smart #5, frutto della joint venture tra Mercedes-Benz e Geely, è il modello più imponente mai realizzato dalla casa e punta a ridefinire il concetto di mobilità elettrica urbana e oltre. L’evento barese segna l’inizio di un roadshow esperienziale che nelle prossime settimane attraverserà le principali sedi del Gruppo Maldarizzi:

Durante ogni tappa, il pubblico potrà provare su strada la nuova smart #5, scoprendone le tecnologie d’avanguardia, le performance e confrontandosi direttamente con i product specialist del marchio.

Tra le versioni più attese, la smart #5 BRABUS ha subito catturato l’attenzione:

L’interno di smart #5 è un concentrato di innovazione e benessere:

Modalità campeggio che trasforma i sedili in un letto per esperienze outdoor

Con i nuovi allestimenti Pro, Pro+, Premium, Pulse, Summit Edition e BRABUS, la smart #5 alza l’asticella del segmento SUV elettrici. Design muscoloso, trazione posteriore o integrale, potenza fino a 646 CV: la #5 è il simbolo di una nuova era per il marchio.

“smart oggi è molto più di un’auto urbana. È tecnologia, stile e performance in una sola firma. Con smart #5 celebriamo una nuova fase della mobilità elettrica: sostenibile, intelligente e pensata per viaggiare oltre i confini urbani. Siamo stati tra i primi dealer in Italia a portarla su strada, raccontandola direttamente ai nostri clienti. È un’auto che merita di essere vissuta!”

– Gianni Contegiacomo, Brand Manager smart per Maldarizzi Automotive