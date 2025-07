Trasporti, inaugurata la nuova stazione FAL di Altamura. Ciliento: “Realizzata una stazione moderna, accessibile, sicura, sostenibile e tecnologica”

ALTAMURA - Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato all’inaugurazione della nuova stazione di Altamura delle Ferrovie Appulo Lucane, insieme al presidente e al direttore generale di FAL, Vittorio Zizza e Stefano Di Bello, e all’assessore all’Istruzione e al Verde pubblico del Comune di Altamura, Lucia Diele. Presenti anche l’on. Rossano Sasso e il consigliere regionale Francesco Paolicelli. A latere dell’evento, ha espresso soddisfazione per l’intervento realizzato l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, che ha seguito con attenzione la programmazione regionale relativa al territorio altamurano anche in ambito di mobilità e trasporti.“Le stazioni sono il primo biglietto da visita per una città, la prima cosa che un turista vede quando arriva in treno, ma sono anche un punto di riferimento per la collettività e in particolare per i pendolari – ha dichiarato l’assessore Ciliento -. Ecco perché la Regione insieme alle società di trasporto ha avviato un’intensa programmazione volta alla ristrutturazione delle stazioni ferroviarie esistenti. Oggi FAL presenta ad Altamura una stazione moderna e confortevole, di cui sono stati innalzati gli standard di sicurezza, accessibilità, dotazione tecnologica e sostenibilità. Si tratta di una delle prime opere completate finanziate dalla Regione con i fondi del PNC-Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per un milione di euro. E con un altro milione di euro circa, a valere sul DM 332 del 22/12/2024, abbiamo finanziato la progettazione in corso di un parcheggio di interscambio. Una stazione da vivere, quindi, e non solo un luogo di transito.”Gli interventi di ristrutturazione della stazione di Altamura, durati poco più di un anno, hanno previsto il montaggio di una pensilina di circa 33 metri, in prolungamento di quella già esistente e a copertura del tratto di banchina che conduce al sottopasso ferroviario, l’innalzamento della quota del piazzale esterno per consentire l’incarrozzamento a raso dei viaggiatori, e la complessiva riqualificazione funzionale ed estetica del fabbricato viaggiatori. La nuova stazione è dotata di monitor informativi, tornelli di nuova generazione che consentiranno anche il pagamento dei titoli di viaggio tramite carta di credito e smartphone, biglietteria automatica, connessione wifi gratuita e di un impianto di illuminazione a led per garantire risparmio energetico. Eliminate le barriere architettoniche con adeguamento dei servizi ai più moderni standard di accessibilità.“Con questi interventi molto attesi dalla cittadinanza e dai tanti nostri utenti altamurani – ha detto il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza –, abbiamo reso la stazione di Altamura più moderna, ‘green’ ed accessibile secondo il modello già utilizzato da FAL per la ristrutturazione delle altre stazioni sulla tratta ferroviaria Bari-Altamura–Matera. Quello sulla stazione di Altamura è un ulteriore importante intervento che testimonia l’impegno di FAL, in costante sinergia con la Regione Puglia e con gli Enti Locali, per garantire un servizio di Trasporto Pubblico Locale sempre più efficiente e in linea con gli standard europei”.