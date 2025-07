Bisceglie: presentato il calendario dell’Estate in Blu 2025

Il programma, che abbraccia ogni angolo della città – dal centro storico alla litoranea, dall’agro alle periferie – sta già offrendo centinaia di appuntamenti di spessore: concerti, festival letterari, spettacoli teatrali, eventi dedicati all’arte, al cinema, alla danza, al benessere, alla moda, all’enogastronomia, con una attenzione particolare alla solidarietà, tanto che molti eventi hanno uno sfondo benefico.

Un mare di eventi dall’alba al tramonto… e oltre. Una proposta trasversale, pensata per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età. Un mix di appuntamenti tra eventi stabili che ormai caratterizzano l’estate biscegliese in Puglia e in Italia uniti a piacevoli new entry.

Complimenti a tutti coloro che si sono impegnati per costruire un’estate così ricca e dinamica: enti, associazioni, compagnie teatrali, librerie, orchestre, professionisti dello spettacolo e del turismo.

Grazie ai partner Bisceglie Approdi e il suo Amministratore Unico Nicola Rutigliano; Confcommercio Bisceglie e il suo Presidente Leo Carriera; Puglia Culture, Duc Bisceglie, Pro Loco Bisceglie e Comitato Feste Patronali nella persona del Presidente Pierpaolo Sinigaglia, e Castello di Bisceglie. Grazie agli Assessori Loredana Bianco (Cultura), Maurizio Di Pinto (Turismo e sport) e Onofrio Musco (Attività Produttive), che nell’allestimento del cartellone si sono avvalsi del contributo dei consiglieri comunali Michele De Noia, Pasqua Pasquale e Claudio Lorusso.

Un grazie anche a chi salirà sul palco e animerà i nostri spazi. Viviamo e condividiamo insieme la bellezza della nostra Città, all’ombra della nostra doppia bandiera blu.

Ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano