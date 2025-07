Calciomercato: il Lecce punta sull'attaccante Alieu Fadera del Como

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A il Lecce è interessato all’ attaccante gambiano Alieu Fadera del Como. Il calciatore nella stagione che è terminata il 25 maggio ha disputato 28 partite e ha realizzato una rete nel Como in Serie A. Nella sua carriera Fadera ha giocato nel Como, nell’ KRC Genk, nel Zulte Waregem, nel Pohronie e nel Real De Banjul.

Inoltre Fadera è stato titolare in 12 gare nel Gambia. Nei prossimi giorni il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’ area tecnica Pantaleo Corvino inizieranno la trattativa con i dirigenti del Como per acquistarlo in prestito o a titolo definitivo. Se Fadera arrivasse al Lecce sarebbe un rinforzo importante per l’ attacco dei salentini. Nel prossimo campionato di Serie A i pugliesi cercheranno di ottenere la salvezza.