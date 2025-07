Calciomercato: Lecce interessato all'attaccante francese Timothèe Nkada

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A il Lecce è interessato all’ attaccante francese Timothè Nkada del Rodez. Nella scorsa stagione Nkada ha disputato 31 partite e ha segnato 17 reti nel Rodez nella Serie B della Francia. Il contratto di Nkada con il Rodez scadrà il 30 giugno 2027. Nella sua carriera Nkada ha giocato nel Rodez, nell’ FC Koper, nello Stade Reims, nell’ US Oeleans, nell’ Aalborg BK, nello Stade Rennes, nella squadra B del Rennes e nel Rennes Under 19.

Nei prossimi giorni il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino inizieranno la trattativa con i dirigenti del Rennes per acquistarlo in prestito o a titolo definitivo. Se Nkada dovesse arrivare al Lecce rinforzerebbe in modo importante l’ attacco dei salentini. Nel prossimo campionato di Serie A i pugliesi cercheranno di ottenere la salvezza.