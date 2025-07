Campionati Italiani U18, Puglia da podio a Rieti: 7 medaglie e 3 record regionali

RIETI – La giovane atletica pugliese brilla ai Campionati Italiani su pista Allievi/e disputati sabato 28 e domenica 29 giugno a Rieti, conquistando 7 medaglie complessive e stabilendo ben 3 nuovi record regionali.

Belardi re dell’asta

Gabriele Belardi, tranese dell’Elite Academy Bari, si conferma protagonista nel salto con l’asta, conquistando l’oro con un salto di 4.90 metri. Al primo anno di categoria, Belardi aggiunge al titolo indoor anche quello outdoor, consolidando il suo nome tra i campioni italiani.

400hs da brividi

Nella finale dei 400 metri ostacoli si sono distinti tre pugliesi. Francesco Cormio (Giovani Atl. Bari) ha conquistato il bronzo con il tempo di 52.55, nuovo record regionale U18, alle spalle del vincitore che ha stabilito un nuovo record italiano. Quarto si è piazzato Fabio Massimo Monacelli (52.78), anch’egli sotto il precedente primato regionale. Sesto Francesco Piccigallo (Folgore Brindisi) con 53.47.

Marcia e giavellotto d’argento

La marcia pugliese continua a brillare con l’argento di Cristiano De Benedictis (Amatori Atl. Acquaviva) che chiude in 22:18.79. Quinto Adriano Caferra (22:26.92). Al femminile Francesca Fanuzzi (Amatori Atl. Acquaviva) si piazza quinta, seguita da Stefania Avitto (6ª).

Nel lancio del giavellotto, Claudia Lippo (Giovani Atl. Bari) conquista l’argento con 44.97 metri, stabilendo un nuovo record regionale.

Due bronzi nel peso

Nel lancio del peso maschile, Salvatore Esposto (US Foggia Atl. Leggera) conquista il bronzo con 17.73 metri. Marco Zurlo (Giovani Atl. Bari) è ottavo con 15.23 metri. Tra le ragazze, bronzo per Esmeralda Resta (Alteratletica Locorotondo) con un lancio di 13.66 metri.

Bronzo per la 4x400 della Giovani Atleti Bari

La staffetta 4x400 composta da Giuseppe Lorusso, Cristian De Maggio, Fabio Massimo Monacelli e Francesco Cormio conquista il bronzo con un tempo di 3:20.16, nuovo record regionale U18.

Altri risultati di rilievo

Settimo posto per Leandro Lo Surdo (US Foggia Atl. Leggera) nel salto triplo con 14.38 metri e decimo per Matteo Garofalo (Atl. Cisternino Ecolservizi) nel salto in alto con 1.95 metri.

La Puglia conferma così la sua forza e il suo talento nell’atletica giovanile, con una pioggia di medaglie, record e promesse per il futuro.

